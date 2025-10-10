overcast clouds
ПОЛОМИО СТАКЛО НА ПРОСТОРИЈАМА СНС Ухапшен мушкарац у Београду, ПОЛИЦИЈА КОД ЊЕГА ПРОНАШЛА „БЕРЕТУ“ с 1 метком у цеви!

10.10.2025. 20:04 20:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Палилула, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су М .К. (1974), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Њега је полиција убрзо идентификовала и пронашла након што је данас око 10.20 часова у Булевару деспота Стефана поломио стакло на улазним вратима просторије које користи Српска напредна странка, а потом се удаљио.

Полиција је прегледом код њега пронашла пиштољ „Берета“ калибра 7,65 милиметара са избрушеним фабричким бројем, једним метком у цеви и пет метака који су се налазили у оквиру пиштоља.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 

Хапшењe снс наоружан недозвољено ношење оружја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
10.10.2025. 18:19 18:27
