ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ: Тражио сам да се повећају казне за силовање, заштитићемо свако дете и жену!

Прво се окупљенима обратио водитељ генерисан вештачком интелигенцијом, а затим је говорио Игор Јурић, председник Центра за несталу и злостављану децу.

Обраћање Игора Јурића

Јурић је рекао да је данас у току 10 јубиларна конференција "Безбедност и одговорност".

- Морам да се захвалим вама председниче, пошто сте својим доласком указали поштовање и скренули пажњу на значај ове теме и ове конференције, и ја то нећу заборавити. Такође морам да захвалим и министарки Мацури, са њом је увек лако комуницирати - рекао је Јурић.

Он је сумирао шта је урађено у претходних 10 година.

Јурић је такође истакао да деца данас имају све мање физичких повреда, али са друге стране деца никада више нису патила од депресије, анксиозности и суицидних мисли.

- Не знам да ли сте знали за податак, али последњих 10 деце-убица из школа у Америци, од њих 10 - деветоро је патило од депресије и суицидних мисли - нагласио је Јурић.

Он каже да је наш кривични законик добар, али да постоји проблем са материјалима које генерише вештачка интелигенција - пошто се то не гони кривично.

- Међутим, са тиме се суочавају и земље ЕУ, тако да ми нисмо једини. Такође, предатори у Србији и региону користе педофилске приручнике, пошто ни то није кажњиво - истакао је Јурић.

Обраћање Михаила Јовановића

Директор Канцеларије за ИТ и Еуправу Михаило Јовановић је рекао да је главни циљ стварање безбедног окружења за наше младе нараштаје.

- О овој теми не можемо говорити у оквиру појединих ресора, то је најважнија тема. Влада Републике Србије је 2021. године пустила у рад платформу "Чувам те", за превенцију вршњачког насиља. Држава на тај начин показала да има нулту толеранцију према вршњачком насиљу и насиљу у школама - нагласио је он.

Платформа је унапређења 2023. године, када је свим ученицима, родитељима, наставницима и деци омогућено да поднесу онлајн пријаву насиља.

- Према последњим информацијама, укупан број посета износи преко 7 милиона. Свесни смо да је интернет постао део свакондевице наше деце, и сајбербулинг је у порасту - казао је он.

Свако дете у Србији има право на срећно, радосно и безбедно детињство, казао је Јовановић.

- Наш задатак је да то обезбеђујемо свакога дана - нагласио је он.

Обраћање амбасадорке Норвешке

Кристин Мелсом, амбасадорка Краљевине Норвешке, рекла је да јој је указана велика част што присуствује конференцији.

- Драго ми је што сам партнер ових организација, и што могу да поздравим све који учествују у овом догађају, као и да вам честитам на невероватном раду на безбедности деце - рекла је она.

Суочавамо се са новим изазовима, рекла је амбасадорка Мелсом, и указала на вештачку интелигенцију.

- Веома смо забринути због начина на који криминалци користе друштвене мреже да регрутују и користе малолетнике. У последњих пар недеља смо имали пар таквих случајева у Норвешкој. Заштита деце је централни фокус наше стратегије - нагласила је она.

Обраћање председника Вучића

Председник Вучић је рекао да су му написали за данашњи дан леп и дуг говор, али да ће рећи неколико важних речи.

- Тиче се акције државе по овом питању. Пре свега захвалан сам господину Јурићу на иницијативама које сте имали. Амбер Алерт смо ретко користили, у три случаја, два пута успешно. И знате да није лако било увести тај систем, колико је отпора било. Успели смо у томе, то је додатна гаранција да ће цела земља увек да брине и да се ангажује на проналаску нестале деце - казао је он.

Фото: Дневник

Вучић каже да је лако наћи много ствари за критику у новим технологијама, и да је он сам такав, џангризав.



- Тачно је да морамо да проналазимо и добре ствари. А чињеница је да читаво подручје које је постало живот за огроман број деце није правно санкционисан. Не мислим само на казне, већ на уређеност и регулацију целог простора. Из ЕУ смо чули неколико пута да спремају правну регулативу да се сачувају права деце и одраслих људи на мрежама. Употреба вештачке интелигенције, или оно што се назива дипфејк, морам рећи да мењамо кривични законик у домену злоупотребе и фабриковања видео и фото садржаја. Хоћемо да заштитимо свако дете и сваку жену - казао је председник.

Вучић је истакао да људи губе све више посла на друштвеним мрежама, и да се послодавци хватају за главу због тога.

- Проценат дигиталне лењости је много већи у Србији него у САД. То ће стварати друге проблеме. Када говоримо о деци, нема више редова на кошаркашким теренима, имамо више игралишта него што имамо деце на игралиштима. Деца живе своје виртуелне животе. Ја нисам идеалан отац, ајде двоје деце су ми одрасли, трећи је осмогодишњи дечак. Нисам идеалан отац зато што не проводим довољно времена, и не могу да држим придике некоме ко свакога дана брине о својој деци. Моје је да га пољубим свако вече и ујутру, за све друго нисам ни заслужан нити бих могао да се хвалим. Али оно што видим да сва наша деца имају свој виртуелни свет, имају своје спортске страсти и жеље, које нескривено показују преко друштвених мрежа - нагласио је он.

Председник каже да се фемициди и убиства жена, силовања и породичног насиља примећују много више данас него раније.

- Ми примећујемо много више случајева, иако број пресуда пада. Оно што је нарочити проблем за децу је онлајн насиље. То нас је довело до неколико трагедија са нашом децом у нашој земљи. То постаје највећа мука за нашу децу, и мораћемо да видимо какву регулативу можемо да уведемо. Свакоме је дозвољено да на друштвеним мрежама може да каже шта хоће, нико нема никакву одговорност, али мора да постоји одговорност према деци. Ја сам срећан што смо као држава могли да помогнемо Игоре вашем центру у Новом Саду. Али нисам срећан што видим да имамо много проблема који су нерешени - казао је Вучић.

Он каже да није хтео да се оглашава док је трајала расправа о новом кривичном законику, али да жели да дода једну ствар.

- Тражио сам да се пооштре казне за кривично дело силовања. А онда је кренула расправа у јавности, и замолићу министра Вујића да још једном саслуша критике свих људи. И нећу да се остави никаква могућност да се онима који врше таква кривична дела нађу Лајбницов довољан разлог за другачија тумачења овог једног од најгорих кривичних дела. Ако Влада не уважи моју молбу постараћу се на други начин да ме чују, тако што ћу вратити закон у Скупштину, зато што хоћу да заштитимо наше жене и нашу децу - рекао је председник.

Ове године тема конференције је "Дете у добу алгоритама", а организатор, Центар за несталу и злостављану децу, очекује више од 300 учесника.

На конференцији учествују врхунски предавачи из ФБИ-ја, ЕУРОПОЛ-а, Мајкрософта, као и други експерти из региона и Србије, који ће представити најновије изазове и решења у области дигиталне безбедности, заштите деце и употребе вештачке интелигенције.