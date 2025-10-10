few clouds
ПОЧЕО ПРЕКИД ВАТРЕ У ПОЈАСУ ГАЗЕ Договор о размени затвореника и хуманитарној помоћи успоставља мир

10.10.2025. 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/ AP Photo/Abdel Kareem Hana, AP Photo/Emilio Morenatti,

Прекид ватре у Појасу Газе званично је ступио на снагу у подне по локалном времену, након што је израелска војска саопштила да је повукла трупе на договорене линије распоређивања као део споразума са Хамасом.

„Од 12.00 часова, трупе ИДФ-а су се позиционирале на ажурираним линијама, у складу са планом примирја и обновом споразума о таоцима“, наводи се у саопштењу израелске војске. 

Трупе ће и даље деловати како би елиминисале све непосредне претње, а у року од 72 сата Хамас ће ослободити 48 талаца, почев од 20 за које се верује да су живи.

Детаљи о размени затвореника

Израелска влада је данас унела измене у списак палестинских затвореника који треба да буду пуштени у замену за таоце. На састанку преко телефона, уз посредовање Египта, 11 затвореника повезаних са Фатахом је уклоњено, а исто толико затвореника повезаних са Хамасом додато. 

Фото: Tanjug/ AP Photo/Emilio Morenatti,

Међу њима је и Махмуд Иса, који је у затвору од 1993. године због учешћа у отмици и убиству Нисима Толедана.

Из Кабинета премијера Бењамина Нетанијахуа саопштено је да је споразум о прекиду ватре и размени затвореника усвојен, а ИДФ ће се повући на нове линије, након чега ће Хамас ослободити све таоце.

Поглед са палестинске стране

Лидер Хамаса у Појасу Газе, Халил Ал-Хаја, потврдио је да је постигнут споразум о трајном прекиду ватре и размини размене затвореника, који обухвата: отварање граничног прелаза Рафа, улазак хуманитарне помоћи,ослобађање 250 затвореника осуђених на доживотну казну и 1.700 затвореника из Газе.

Фото: Tanjug/ AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ал-Хаја је истакао да су становници Газе показали изузетну истрајност и стрпљење током рата, и да је споразум резултат континуираних преговора и напора да се оконча агресија на палестински народ.

Прекид ватре уз жртве

Ипак, пре ступања на снагу примирја, један израелски резервиста Михаел Мордехај Нахмани (26) погинуо је у снајперском нападу Хамаса у граду Гази. Напад се догодио након што су преговарачи две стране потписали споразум о ослобађању талаца, али пре него што је примирје формално ступило на снагу.

Први дан примирја стога представља важан корак ка миру и стабилности у региону, уз очекивање да ће размена затвореника и хуманитарна помоћ утицати на ублажавање хуманитарне кризе у Појасу Газе.

