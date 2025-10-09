overcast clouds
ТРАМПОВ СПОРАЗУМ ЗА ГАЗУ СТУПИО НА СНАГУ Израел планира ослобађање талаца

09.10.2025. 11:37 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Tanjug/ AP Photo/Evan Vucci, AP Photo/Ariel Schalit

КАИРО/ТЕЛ АВИВ: Споразум о првој фази плана председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за окончање сукоба између Израела и Хамаса у Гази ступио је на снагу данас у подне по локалном времену, јавила је египатска државна телевизија Ал-Кахера.

Израелски кабинет ће се састати данас у 18 часова како би разговарао о плановима за ослобађање свих талаца који се држе у Гази, наведено је у саопштењу владе, пренео је Тајмс оф Израел. 

Састанак кабинета за безбедност, на којем ће се детаљно разматрати споразум, заказан је сат времена раније.

Иако временски оквир за ослобађање талаца још није званично потврђен, израелски извори за Ројтерс наводе да би 20 живих талаца могло да буде ослобођено у недељу или понедељак. 

Претходни извештаји указују да споразум предвиђа ослобађање талаца у року од 72 сата од ступања споразума на снагу, што ће зависити од резултата гласања владе.

Газа израел Доналд Трамп
