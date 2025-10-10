(ФОТО/ВИДЕО) НОВИ ПОТРЕС, НОВИ СТРАХ И ПАНИКА Филипини поново на удару разорног земљотреса
МАНИЛА: Два снажна земљотреса погодила су данас јужне делове Филипина у размаку од неколико сати, при чему је у првом потресу јачине 7,4 степена погинуло најмање пет особа.
Тај земљотрес изазвао је низ клизишта, штету на инфраструктурним објектима и привремену евакуацију становништва, пренео је АП.
Други земљотрес, прелиминарне јачине 6,9 степени Рихтерове скале, погодио је град Манај у провинцији Давао Оријентал у вечерњим сатима, а према речима шефа филипинског сеизмолошког института, Тересита Баколкола, оба потреса повезана су са померањима дуж Филипинског рова.
У првом земљотресу погинуло је најмање пет особа, укључујући два пацијента која су преминула од срчаног удара током евакуације болнице и једног мушкарца на којег су пале рушевине у граду Мати.
Двоје мештана страдало је у клизишту у рударском селу Пантукан, док су војни и цивилни тимови спасавали више повређених.
Око 50 ученика повређено је у једној средњој школи након што су током подрхтавања тла задобили модрице, изгубили свест или били у стању шока.
У више градова забележене су пукотине на зградама, укључујући и међународни аеродром у Даваоу који је остао оперативан.
"Имали смо земљотресе раније, али овај је био најјачи", рекао је званичник за ванредне ситуације Јун Саведра.
Након првог земљотреса, издато је упозорење на цунами које је довело до евакуације становништва у шест приобалних провинција, али је упозорење касније укинуто, јер већи таласи нису забележени.
Мањи таласи висине до 17 центиметара примећени су у оближњим областима у Индонезији, саопштила је метеоролошка агенција у тој земљи.
#BREAKING
Powerful 7.4 earthquake shakes a van in Davao City, Philippines today. pic.twitter.com/LAy66rd2o8
— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025
Филипински председник Фердинанд Маркос Млађи саопштио је да су у току процене штете, а спасилачке и хуманитарне екипе су у приправности.
"Ова природна катастрофа долази непосредно након разорног земљотреса крајем септембра и двоструких тајфуна који су погодили земљу", навео је председник.
Филипини се налазе у Пацифичком ватреном прстену, подручју са честим сеизмичким активностима, и годишње их погоди око 20 тајфуна.
У одвојеном догађају, истог дана, земљотрес јачине шест степени погодио је обалу Папуе Нове Гвинеје, али према првим информацијама, није причињена материјална штета.