НС УЖИВО: БЛОКАДЕРИ ИЗ БЕОГРАДА ДОЛАЗЕ У НОВИ САД Доста им је самовоље новосадске екипе, постављају ултиматум

13.10.2025. 12:31 13:04
Пише:
Дневник
Извор:
НС уживо
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Како ексклузивно сазнаје портал Нс уживо, београдска делегација студената блокадера, долази данас у Нови Сад, наводно са јединим циљем, а то је "дисциплиновати новосадске студенте и коначно увести ред у организацију комеморативног скупа 1. новембра".

Београду је, наводно, "доста спорости оних аутономаша и „самовоље“ Новосађана". Према изворима портала НС уживо, делегација из престонице долази, како преноси овај портал "са ставом да блокадери у провинцији немају капацитета да буду носилац овако захтевног скупа, нити да организује „блокаде“ и комеморацију по сопственом нахођењу".

На састанку студената блокадера, који ће се, како пише НС уживо, одржати иза затворених врата, "главни град ће показати ко је газда." 

Врхунац драме, пише НС уживо, очекује се када београдска делегација буде "запретила најгорим могућим сценаријем". 

"Уколико Новосађани буду наставили да „шефују“ и доносе самосталне одлуке, Ми (Београд) се повлачимо из комплетне организације скупа!" -пише овај портал.

nsuzivo.rs

Студенти Нови Сад
Вести Политика
