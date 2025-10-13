ЧЕКАЊЕ ЈЕ ГОТОВО Алон Охел и још шест талаца НА ПУТУ КА СЛОБОДИ!
Међу седморицом су Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охел, Омри Миран, Еитан Мор и Гај Гилбоа-Далал, према извештајима.
Израелски председник Бењамин Нетанијаху написао је личну поруку за њих.
"У име целог народа Израела - добродошао назад! Чекали смо вас, грлимо вас", наводно пише, јављају светски медији.
Порука је део комплета за пријем који ће таоци добити, а који такође укључује одећу и личне ствари, лаптоп, мобилни телефон и таблет, наводи се у саопштењу кабинета премијера.
Скоро 2.000 палестинских затвореника и притвореника у Израелу такође ће бити ослобођено као део прве кључне фазе споразума о прекиду ватре постигнутог уз посредовање САД.
Председник САД Доналд Трамп путује у Израел, где се очекује да ће се касније данас састати са израелским премијером Бенјамином Нетанијахуом и обратити се парламенту земље. Трамп ће се такође састати са неким породицама талаца.
Гомиле окупљене на Тргу талаца
Са изласком сунца у Тел Авиву, гомиле су се већ окупиле на Тргу талаца, неки су остали преко ноћи, у очекивању ослобађања 20 живих талаца за неколико сати.
Трг је већ више од 700 дана центар демонстрација за таоце, а многи у гомили су седели заједно певајући песме док су гледали екран који ће приказивати повратак талаца.
Здравствени тим Форума за таоце и нестале породице упозорио је да је пред таоцима и њиховим породицама дуг пут.
"Потпуна рехабилитација неће бити могућа док се сви таоци не врате - живи ради рехабилитације, а преминули ради сахране у Израелу", наводи се у саопштењу групе: "Након две године проведене у нехуманим условима гладовања, ускраћивања медицинске неге, изолације, насиља и злостављања, сада им је потребна медицинска нега, строг надзор и мир - и пре свега, обнављање њиховог идентитета као људи, а не као 'talaca'".
Здравствени тим је рекао да ће се и даље суочити са многим ризицима и да здравље ослобођених талаца "мора бити на првом месту у свакој одлуци".
Ко су таоци који се ослобађају?
Очекује се да ће укупно 48 талаца бити ослобођено као део споразума о прекиду ватре постигнутог ове недеље.
Од оних који су заробљени 7. октобра 2023. године, претпоставља се да је 20 живо, а за 25 се верује да је мртво, док је статус још двоје непознат.
Постоји још један талац чије је тело било заробљено у Гази пре напада 7. октобра. Војник ИДФ-а Хадар Голдин је убијен 2014. године и његово тело се од тада налази у заточеништву.
Већина оних који су још увек у Гази су држављани Израела. Четири су страни држављани - двоје су из Тајланда, један из Танзаније и један из Непала.
Од преосталих страних држављана, потврђено је да су троје преминули, док је статус четвртог, непалског држављанина Бипина Џошија и даље непознат. Израелска влада је изразила "дубоку забринутост" за њега.
Сви преостали таоци за које се верује да су живи су мушкарци. Један од преминулих талаца, Инбар Хејман, је жена.
Хамас и друге милитантне групе киднаповале су 251 особу из Израела током терористичких напада 7. октобра 2023. године.
Од почетка рата, 148 талаца је враћено живо у Израел - 140 је пуштено, а осам је спасила израелска војска. Хамас је такође вратио неколико тела преминулих талаца.
Војно крило Хамаса објавило имена 20 живих талаца за ослобађање.
Војно крило Хамаса, Бригаде Ал-Касам, објавило је имена 20 живих талаца који би требало ускоро да буду ослобођени.
Листа се поклапа са израелском листом.