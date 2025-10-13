ДАНАС СЕ СЛАВИ СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ПРОСВЕТИТЕЉ Заштитник знања и вере
Свети свештеномученик Григорије рођен је у знаменитој фамилији која је била сродна царској кући Персијској (цару Артабану) и Јерменској (цару Курсару).
Када су ове две породице међусобно заратиле, Григорије се удаљио у Кесарију Кападокијску, где је примио хришћанство, крстио се и оженио.
Након смрти супруге, вратио се у Јерменију и ставио се у службу цару Тиридату. Лепо су сарађивали све док цар није сазнао да је Григорије хришћанин. Упркос силним покушајима, није успео да приволи Григорија да се одрекне вере, па га је на крају бацио на муке.
Григорије је тако завршио у дубокој јами испуњеној свакаквим отровним материјама. Међутим, у њој је издржао пуних 14 година.
Цар Тиридат није одустајао од прогоњења хришћана, па је тако упао са војском и у један женски манастир где је затекао 37 часних сестара са игуманијом Гајанијом. Све их је побио, али је убрзо након тога и сам цар скренуо памећу.
Царевој сестри се тада, по предању, у сну јавио човек који јој је наговестио да ће њен брат оздравити када Григорије изађе из јаме. Одмах су то и учинили, и Григорије је излечио и крстио цара Тиридата.
Цар га је након тога именовао епископом Јерменије, па је тако Григорије наставио да шири хришћанску веру и умро је у дубокој старости.
За живота је Свети Григорије рукоположио многе свештенике, оснивао школе и постављао у њима учитеље. Осим Јермена крстио је и бројне Персијанце, Асирце и Миђане. Подигао је многе цркве и манастире, па га још зову и Григорије Просветитељ. Зато се овај светац сматра заштитником учитеља, писаца, мисионара и свих оних који живе како би знање пренели другима.
Њихова молитва на данашњи дан Светом Григорију треба да буде кратка и да гласи:
Био си наследник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вере си до крви пострадао, свештеномучениче Григорије: Моли Христа Бога да спасе душе наше.