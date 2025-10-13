ПОБЕДА ПОЛИТИКЕ МИРА И СТАБИЛНОСТИ Министарка Месаровић честитала Српској листи на победи: Наш народ је још једном показао јединство, снагу и веру у своју државу
13.10.2025. 06:53 06:58
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Српској листи на убедљивој победи на локалним изборима одржаним на КиМ.
-Честитам Српској листи на убедљивој победи и нашем народу који је још једном показао јединство, снагу и веру у своју државу. Ово је победа политике мира и стабилности коју води председник Србије Александар Вучић — победа одговорности, труда и заједништва. Настављамо да градимо Србију јаку, слободну и достојанствену- поручила је министарка путем Инстаграма.