ПОБЕДА ПОЛИТИКЕ МИРА И СТАБИЛНОСТИ Министарка Месаровић честитала Српској листи на победи: Наш народ је још једном показао јединство, снагу и веру у своју државу

13.10.2025. 06:53 06:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Српској листи на убедљивој победи на локалним изборима одржаним на КиМ.

-Честитам Српској листи на убедљивој победи и нашем народу који је још једном показао јединство, снагу и веру у своју државу. Ово је победа политике мира и стабилности коју води председник Србије Александар Вучић — победа одговорности, труда и заједништва. Настављамо да градимо Србију јаку, слободну и достојанствену- поручила је министарка путем Инстаграма.

КиМ избори адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
