(ФОТО, ВИДЕО) ТЕЖАК СУДАР ВОЗОВА Најмање 20 повређених, НА ТЕРЕНУ ХЕЛИКОПТЕР И ХИТНА ПОМОЋ
БРАТИСЛАВА: Најмање 20 људи повређено је судару два воза у Словачкој, пренео је словачки портал ТА3.
Kако се наводи, несрећа се догодила данас око 10 часова у близини села Јаблонов на Турњи када су се два експресна воза сударила на месту где се две пруге укрштају.
Портпарол Словачке железничке компаније Јан Бачек рекао је да је узрок судара и даље под истрагом.
At least 20 people were injured after two trains collided in eastern Slovakia on Monday. Rescue teams, including helicopters and ambulances, rushed to the scene, while nearby hospitals prepared to receive trauma patients. No fatalities have been reported so far.
"Тренутно је приоритет спасавање и евакуација путника и наших запослених", рекао је он.
На лице места послато је пет амбулантних возила и један спасилачки хеликоптер.
Srážka dvou rychlíků, policie a záchranné složky jsou na místě
Полиција је саопштила да се судар догодио испред тунела и да путници постепено напуштају возове.
Kако је наведено, полиција обезбеђује место несреће, координира рад спасилачких служби и усмерава кретање људи у том подручју.