(ФОТО, ВИДЕО) ТЕЖАК СУДАР ВОЗОВА Најмање 20 повређених, НА ТЕРЕНУ ХЕЛИКОПТЕР И ХИТНА ПОМОЋ

13.10.2025. 12:01 12:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
udes
Фото: pixabay.com

БРАТИСЛАВА: Најмање 20 људи повређено је судару два воза у Словачкој, пренео је словачки портал ТА3.

Kако се наводи, несрећа се догодила данас око 10 часова у близини села Јаблонов на Турњи када су се два експресна воза сударила на месту где се две пруге укрштају.

Портпарол Словачке железничке компаније Јан Бачек рекао је да је узрок судара и даље под истрагом.

 

 

"Тренутно је приоритет спасавање и евакуација путника и наших запослених", рекао је он.

На лице места послато је пет амбулантних возила и један спасилачки хеликоптер.

 

 

Полиција је саопштила да се судар догодио испред тунела и да путници постепено напуштају возове.

Kако је наведено, полиција обезбеђује место несреће, координира рад спасилачких служби и усмерава кретање људи у том подручју.

Вести Свет
