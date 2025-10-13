ФОКУС НА ПУТУ: Хиљаде кажњених због коришћења мобилног телефона током вожње
Припадници саобраћајне полиције током акције појачане контроле саобраћаја под називом „Фокус на путу санкционисали су 3.397 возача због непрописног коришћења мобилног телефона током вожње.
Такође је санкционисано 1.128 пешака због непрописног коришћења телефона или слушалица приликом преласка коловоза.
Акција је је спроведена од 6. до 12. октобра у оквиру 34 европске државе чланице ROADPOL-а.
Саобраћајна полиција вила је на више од 7.000 контролних тачака широм земље, а поред наведених прекршаја, откривено је још готово 10.000 других прекршаја.
Министарство унутрашњих послова подсетило је јавност да коришћење мобилног телефона током вожње повећава ризик од саобраћајне незгоде за четири до чак 20 пута. У складу са тим, у наставку године биће предузимане додатне мере појачане контроле саобраћаја у циљу очувања безбедности на путевима.