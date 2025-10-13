(ВИДЕО) ТРЕНУЦИ КОЈИ ЛЕДЕ И ГРЕЈУ СРЦЕ Породица Алона Охела слави његов повратак ОГЛАСИЛИ СЕ БАБА И ДЕДА
Српски држављанин Алон Охел ослобођен је у Израелу после више од две године у заточеништву Хамаса.
У његовој кући у Израелу ова вест дочекана је са великом радошћу и слављем.
Како се види на снимку који кружи мрежама, а који је наводно настао у његовој кући, види се како породица и пријатељи славе након вести да је Алон на слободи.
#IDF #Israel #War #Breaking #News Happy celebrations at Alon Ohel's house in Balbon pic.twitter.com/jiGtioOnoj
— BreakingNews World (@Breking911World) October 13, 2025
Тамо се налазе и његови бака и дека, који су се обратили окупљенима.
"У име целе породице, захваљујемо се Израелским одбрамбеним снагама и народу Израела и чекамо Алона код куће", поручили су они.
Да подсетимо, јутрос око 7 сати пуштена је прва група талаца у оквиру мировног споразума између Израела и Хамаса.
⚠️ Important
Alon Ohel's grandparents
"On behalf of the entire family, we thank the IDF and the people of Israel and are waiting for Alon at home"pic.twitter.com/lmjal1WsK2 https://t.co/qYzbCk0w8D
— Open News© (@OpenNewNews) October 13, 2025
Међу седморицом ослобођених су Алон Охел, Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Омри Миран, Еитан Мор и Гај Гилбоа-Далал, према извештајима.