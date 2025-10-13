clear sky
13.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ТРЕНУЦИ КОЈИ ЛЕДЕ И ГРЕЈУ СРЦЕ Породица Алона Охела слави његов повратак ОГЛАСИЛИ СЕ БАБА И ДЕДА

13.10.2025. 07:50 08:06
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Screenshot X / Open News

Српски држављанин Алон Охел ослобођен је у Израелу после више од две године у заточеништву Хамаса.

У његовој кући у Израелу ова вест дочекана је са великом радошћу и слављем.

Како се види на снимку који кружи мрежама, а који је наводно настао у његовој кући, види се како породица и пријатељи славе након вести да је Алон на слободи.

 Тамо се налазе и његови бака и дека, који су се обратили окупљенима. 

"У име целе породице, захваљујемо се Израелским одбрамбеним снагама и народу Израела и чекамо Алона код куће", поручили су они.

Да подсетимо, јутрос око 7 сати пуштена је прва група талаца у оквиру мировног споразума између Израела и Хамаса. 

Међу седморицом ослобођених су Алон Охел, Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Омри Миран, Еитан Мор и Гај Гилбоа-Далал, према извештајима.

(Telegraf.rs)

Алон Охел таоци
Вести Свет
