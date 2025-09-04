КАВАЧКИ КЛАН НА ЦРНОГОРСКОЈ ОПТУЖНИЦИ Због дроге и мита на листи Специјалног суда Звицер, Кашћелан, Миловић
ПОДГОРИЦА: Специјално државно тужилаштво је Специјалном одељењу Вишег суда у Подгорици, након завршене истраге, предало оптужницу против 12 окривљених због шверца дроге, злоупотребе службеног положаја, и давања и примања мита.
Између осталих, окривљени су вођа "кавачког клана" Радоје Звицер, Которанин Слободан Кашћелан, бивши полицајац Љубо Миловић...
"Специјално државно тужилаштво је Специјалном одељењу Вишег суда у Подгорици, након завршене истраге, предало оптужницу против 12 окривљених (Р.З., Р.Р., С.К., Љ.М., М.К., Р.П., М.В., С.Б., Д.К., М.К., Б.Р. и Г.С.), и то против Р.З., С.К., Љ.М., М.К., Р.П., М.В., С.Б., Д.К., М.К. и Б.Р., за кривично дело стварање криминалне организације, против Р.З., С.К., Љ.М., Р.П., М.В., С.Б., Д.К., М.К. и Г.С. за кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, против Р.Р. за кривично дело прање новца, против М.К. за продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја, против Р.Р. за два кривична дела давање мита, а против М.К. за два кривична дела примање мита, извршена у периоду од краја 2018. до друге половине 2022. године, у Црној Гори, Србији, Холандији и Аруби", додаје се.
Како се појашњава, везано за информацију о предметима у којима су лица пријављена, осумњичена, окривљена или оптужена за кривична дела из надлежности Специјалног државног тужилаштва, указује се на претпоставку невиности предвиђену Уставом Црне Горе.
"Закоником о кривичном поступку - да се свако сматра невиним док се његова кривица за кривично дело не утврди правоснажном одлуком суда", додаје се у саопштењу, преноси портал РТЦГ.