ПОСЕБНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ СУТРА У ЛЕСКОВЦУ Град постаје престоница културе 2026.
19.10.2025. 13:29 13:43
ЛЕСКОВАЦ: Влада Србије на челу са премијером проф. др Ђуром Мацутом одржаће сутра у Лесковцу посебну седницу у згради локалне самоуправе у том граду.
Посебна седница почеће у 12.00 часова, а пре ње предвиђено је отварање вртића "Весела дружина", најављено је из владе.
После посебне седнице у Народном музеју у том граду биће представљен пројекат "Лесковац - престоница културе 2026".
Министарство културе донело је недавно одлуку да Лесковац постане национална престоница културе у 2026. години, пошто је у конкуренцији са Суботицом, Сомбором и Врњачком Бањом освојио највише поена према оцени стручне комисије.
Комисија је навела да Лесковац поседује јединствено културно окружење и богату туристичку понуду.