ПОСЕБНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ СУТРА У ЛЕСКОВЦУ Град постаје престоница културе 2026.

19.10.2025. 13:29 13:43
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
a
Фото: Screenshot Youtube / MyView

ЛЕСКОВАЦ: Влада Србије на челу са премијером проф. др Ђуром Мацутом одржаће сутра у Лесковцу посебну седницу у згради локалне самоуправе у том граду.

Посебна седница почеће у 12.00 часова, а пре ње предвиђено је отварање вртића "Весела дружина", најављено је из владе.

После посебне седнице у Народном музеју у том граду биће представљен пројекат "Лесковац - престоница културе  2026".

Министарство културе донело је недавно одлуку да Лесковац постане национална престоница културе у 2026. години, пошто је у конкуренцији са Суботицом, Сомбором и Врњачком Бањом  освојио највише поена према оцени стручне комисије.

Комисија је навела да Лесковац поседује јединствено културно окружење и богату туристичку понуду.

Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
