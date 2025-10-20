МАЈА ГОЈКОВИЋ И ВЛАДИМИР ГАК У ИСТАНБУЛУ Потписан споразум о сарадњи између привредних комора Војводине и Истанбула
ИСТАНБУЛ: Председница Покрајинске владе Маја Гојковић и председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак бораве у дводневној радној посети Истанбулу, у Републици Турској, где су се данас састали са председником Привредне коморе Истанбула Шекибом Авдагићем и турским привредницима, којима су представљени привредни и инвестициони потенцијали АП Војводине.
На иницијативу председнице Покрајинске владе, данас је потписан споразум о сарадњи између Привредне коморе Војводине и Привредне коморе Истанбула.
Гојковићева је након састанка са Авдагићем изјавила да Србија има изузетне економске односе са Турском, те да је турске привреднике интересовало шта ми нудимо у областима железничке инфраструктуре, саобраћаја, какви су потенцијали наших индустријских зона, али и које су то предности које имамо у односу на глобалну конкуренцију.
Обраћајући се турским привредницима, председница Покрајинске владе, представила је, како је рекла, велики економски напредак који је у претходној деценији постао једно од најважнијих обележја Републике Србије, и бројне потенцијале и могућности за сарадњу које нуди АП Војводина.
„Турска је међу кључним партнерима Републике Србије у области инвестиција, са 800 компанија присутних у нашој земљи, које запошљавају више од 9.600 радника. Иако је већина инвестиција концентрисана у централној и јужној Србији, постоји растући интерес за АП Војводину, посебно у секторима обновљивих извора енергије, индустрије и пољопривреде“, изјавила је Гојковићева.
Према њеним речима, турске инвестиције у покрајини су још увек у фази развоја, али постоји потенцијал за брзи раст.
„Зато смо данас овде, да представимо и понудимо повољно пословно окружење, развијену инфраструктуру и квалификовану радну снагу“, нагласила је Гојковић.
Тренутно, најзаступљенији сектор, када је реч о компанијама са турским капиталом које послују у АП Војводини јесте сектор прерађивачке и грађевинске индустрије, индустрије рециклаже и трговине.
„Од изузетне важности јесте и потписивање уговора са турском компанијом за изградњу две соларне електране у Војводини. Ови пројекти не само да ће генерисати чисту енергију, већ и створити нова радна места у локалним заједницама и уједно представљају део ширег тренда турских инвестиција у соларне и ветро пројекте у Србији“, казала је председница Гојковић.
Гојковићева је додала да потенцијали АП Војводине, не леже само у економији, истакавши бањски туризам као пример области у којој постоји велики простор за улагања и развој, а данас смо видели да постоји и интересовање за област хотелијерства и туризма.
„АП Војводина је локомотива развоја целе државе Србије, са којом имамо добру сарадњу, и зато желимо да се посебно фокусирамо на улагања у ову покрајину. Следећи конкретни кораци биће предузети на Регионалном пословном форуму, који ће се одржати 20. новембра у Новом Саду“ изјавио је председник Привредне коморе Истанбула Шекиб Авдагић.
„Сарадња с Привредном комором Истанбула, као другом највећом комором на свету, која броји преко 800.000 чланова, од изузетне је важности за привреду Војводине. Постоји велика заинтересованост турских привредника за улагање у покрајини“, изјавио је председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак, након потписивања споразума.
Догађају је присуствовао саветник председнице Покрајинске владе Дарко Буљешевић и генерални конзул Републике Србије у Истанбулу Александар Марјановић.