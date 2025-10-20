overcast clouds
16°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЈА ГОЈКОВИЋ И ВЛАДИМИР ГАК У ИСТАНБУЛУ Потписан споразум о сарадњи између привредних комора Војводине и Истанбула

20.10.2025. 13:51 15:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
МАЈА
Фото: Покрајинска влада

ИСТАНБУЛ: Председница Покрајинске владе Маја Гојковић и председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак бораве у дводневној радној посети Истанбулу, у Републици Турској, где су се данас састали са председником Привредне коморе Истанбула Шекибом Авдагићем и турским привредницима, којима су представљени привредни и инвестициони потенцијали АП Војводине.

На иницијативу председнице Покрајинске владе, данас је потписан споразум о сарадњи између Привредне коморе Војводине и Привредне коморе Истанбула.

Гојковићева је након састанка са Авдагићем изјавила да Србија има изузетне економске односе са Турском, те да је турске привреднике интересовало шта ми нудимо у областима железничке инфраструктуре, саобраћаја, какви су потенцијали наших индустријских зона, али и које су то предности које имамо у односу на глобалну конкуренцију.

Обраћајући се турским привредницима, председница Покрајинске владе, представила је, како је рекла, велики економски напредак који је у претходној деценији постао једно од најважнијих обележја Републике Србије, и бројне потенцијале и могућности за сарадњу које нуди АП Војводина.

састанак
Фото: Покрајинска влада

„Турска је међу кључним партнерима Републике Србије у области инвестиција, са 800 компанија присутних у нашој земљи, које запошљавају више од 9.600 радника. Иако је већина инвестиција концентрисана у централној и јужној Србији, постоји растући интерес за АП Војводину, посебно у секторима обновљивих извора енергије, индустрије и пољопривреде“, изјавила је Гојковићева.

Према њеним речима, турске инвестиције у покрајини су још увек у фази развоја, али постоји потенцијал за брзи раст.

„Зато смо данас овде, да представимо и понудимо повољно пословно окружење, развијену инфраструктуру и квалификовану радну снагу“, нагласила је Гојковић.

уговори
Фото: Покрајинска влада

Тренутно, најзаступљенији сектор, када је реч о компанијама са турским капиталом које послују у АП Војводини јесте сектор прерађивачке и грађевинске индустрије, индустрије рециклаже и трговине.

„Од изузетне важности јесте и потписивање уговора са турском компанијом за изградњу две соларне електране у Војводини. Ови пројекти не само да ће генерисати чисту енергију, већ и створити нова радна места у локалним заједницама и уједно представљају део ширег тренда турских инвестиција у соларне и ветро пројекте у Србији“, казала је председница Гојковић.

Гојковићева је додала да потенцијали АП Војводине, не леже само у економији, истакавши бањски туризам као пример области у којој постоји велики простор за улагања и развој, а данас смо видели да постоји и интересовање за област хотелијерства и туризма.

гак
Фото: Покрајинска влада

„АП Војводина је локомотива развоја целе државе Србије, са којом имамо добру сарадњу, и зато желимо да се посебно фокусирамо на улагања у ову покрајину. Следећи конкретни кораци биће предузети на Регионалном пословном форуму, који ће се одржати 20. новембра у Новом Саду“ изјавио је председник Привредне коморе Истанбула Шекиб Авдагић.

„Сарадња с Привредном комором Истанбула, као другом највећом комором на свету, која броји преко 800.000 чланова, од изузетне је важности за привреду Војводине. Постоји велика заинтересованост турских привредника за улагање у покрајини“, изјавио је председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак, након потписивања споразума.

Догађају је присуствовао саветник председнице Покрајинске владе Дарко Буљешевић и генерални конзул Републике Србије у Истанбулу Александар Марјановић.

маја гојковић истанбул владимир гак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај