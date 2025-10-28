МИХОЉСКО ЛЕТО ЛЕЧИ ТЕЛО И ДУШУ!
ЗАШТО ЈЕ ЗЛАТНА ЈЕСЕН НАЈПОЖЕЉНИЈИ ДЕО ГОДИНЕ? Ево како овај период ПОМАЖЕ мозгу, телу и целом ОРГАНИЗМУ да се одмори и обнови
Михољско лето, илити златна јесен, доба је године које свако треба максимално да искористи, јер подиже виталност, расположење, имунитет и отпорност организма, и представља зону одмора и комфора, коју нико не треба да пропусти, каже докторка Радмила Шехић, специјалиста опште медицине.
Саговорница за "Блиц здравље" каже да михољско лето има само благородно деловање, да нема особе којој оно не прија, и да треба искористи сваки његов секунд.
- Михољско лето је, заправо, права природа. Уназад 10, па и више година, у природи се дешавају бурне осцилације, баш бурне, у смислу климатских промена, годишњих доба... Можда једино што је преостало, а што подсећа на некадашња фина времена и фине прелазе из једног годишњег доба у друго јесте, управо, михољско лето. То је, заправо, крај оне фине златне јесени и почетак позне јесени - објашњава др Радмила Шехић, која је свој радни век провела у Заводу та ургентну медицину у Београду, а која је и песник.
Како каже, новембар је доба хладних дана, са мање дневног светла, а током Михољског лета, напољу још све блиста.
- Нема оног сунца летњег типа, које може да доведе до неугодности, од ког морамо и да се мало заштитимо. Нема великих поплавних киша, које се дешавају у пролеће. Дакле, током михољског лета све је умирено, ублажено и то врло благородно делује на целокупан људски организам - каже др Радмила Шехић.
Како златна јесен благородно делује на организам
Наша саговорница објашњава да михољско лето делује најпре повољно на мозак и на његово функционисање, у смислу одржавања добрих психосоматских функција читавог тела.
- Михољско лето је, можда, и најблагороднији део године. Прво, оно је пребогато воћем и поврћем. Препуно је боја, препуно мириса... Избор хране је изванредан - ништа се не своди само на масно, на чварке, на зачињено, на јако, већ је избор богат и свеж.
- Друго, шетње, које су увек добродошле, не шкоде, и не изазивају дехидратацију, осим ако се неко не креће форсирано, па се прегрева. Нема презнојавања као лети, кад човек шета, па се чак и раним јутарњим сатима замори и, такорећи, дахће. Током михољског лета тога нема. Окружење, сама природа, подиже имунитет. Сам поглед на позлаћено дрвеће и природу - каже др Радмила Шехић за "Блиц здравље".
Михољско лето помаже организму да се одмори
Додаје да је Михољско лето и по температури идеално.
- Углавном се у току михољског лета одржава спољашња температура око 20 степени Целзијусових, ретко када буде много нижа или баш значајно виша. То је идеална температура која помаже организму да се одмара. Тада он не троши ресурсе да се ангажује у смислу расхлађивања или утопљавања тела, односно у смислу вазодилатације или вазоконстрикције крвних судова на периферији, дакле на кожи, а што се дешава у свим другим годишњим добима.
- Преко лета вазодилатација је природна због високе температуре и пада крвног притиска. У зимским месецима долази до вазоконстрикције или скупљања, да се сачува топлота тела, и самим тим долази до скока крвног притиска. У михољском лету од тога, практично, нема ништа - објашњава докторка Шехић.
Од минималних 4 до максималних 24 степена
Иако у току михољског лета јутра могу да буду хладнија, са по 4 степена, а онда да максимална буде и 20 степени виша, докторка каже да то нису велике амплитуде да би правиле здравствене проблеме.
- Не достиже температура 30, 40 степени, него су то допустиве осцилације. Све је то део михољског лета. Јутарње температуре су нешто ниже, па они који имају радну обавезу у то време, морају примерено да се обуку у раним јутарњим часовима, када долази до вазоконстрикције кад се организам брани да сачува температуру тела, па може доћи до скока крвног притиска - саветује саговорница "Блиц здравља".
Михољско лето тампон зона која прија свима
Докторка Шехић закључује да нема особе којој не прија златна јесен, и да је она, у ствари, тампон зона.
- Михољско лето је врло пожељан део године, и срећа је да га има. Није направљен нагли прескок, из жарећег лета у хладну позну јесен, што је по организам људи, нарочито већ осетљивих и истрошених, у приличној мери провоцирајуће, а михољско лето је тампон зона, и нема особе којој не одговара.
- Дан јесте јако краћи али је богат бојама, пун је ведрине, што прија организму. Преко очију, а очи су део мозга, све што се види и што је лепо шаље се мозгу, а на тај начин се, такође, подиже имунитет. Кад је лепо време, више смо напољу, што је битно у сезони респираторних вируса - наводи наша саговорница која додаје да би идеално било да златна јесен увек траје, свесна да је то неизводљиво, јер природа има своје осцилације:
- Зато свако од нас максимално треба да искористи сваки секунд михољског лета, јер је то једини део године када можемо да одахнемо, пише Блиц здравље.