Корисници ChatGPT-ја ће ускоро моћи да ПЛАЋАЈУ ДИРЕКТНО У АПЛИКАЦИЈИ! Ево како ће изгледати нова функција
Компанија PayPal склопила је данас договор са OpenAI како би дигитални новчаник компаније био уграђен у ChatGPT.
Ово ће корисницима омогућити да лакше плаћају производе пронађене путем водећег потрошачког АИ алата, стоји у саопштењу компанија.
Како преноси CNBC, овај споразум значи да ће од следеће године они који користе ПаyПал моћи да купују производе преко ChatGPT-ја, а трговци ће моћи да продају преко платформе.
Како је наведено, идеја је да више од 700 милиона недељних корисника може да користи вештачку интелигенцију да им помогне при проналажењу производа.
Прошлог месеца, OpenAI је омогућио куповину од продаваца на Shopify и Etsy платформама, а пре две недеље најавио је и договор са Walmartom.
Проблеми за OpenAI
OpenAI и ChatGPT су, иначе, у последње време у великим проблемима. Наиме, породица тинејџера који је себи одузео живот након вишемесечне комуникације са ови четботом тврди да је компанија OpenAI свесно ублажила безбедносне смернице у месецима који су претходили његовој смрти.
Према њиховим речима, самоубиство 16-годишњег Адама Рејна био је предвидљив резултат намерних одлука компаније.
У јулу 2022. године, смернице OpenAI-ја о поступању с непримереним садржајем, укључујући онај који "промовише, подстиче или приказује дела самоповређивања, као што су самоубиство, сечење и поремећај исхране", биле су једноставне.
Четбот је требало да одговори: "Не могу да одговорим на то".