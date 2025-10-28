ДОЖИВЕЛА 117 ГОДИНА А ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НИЈЕ ОКУСИЛА! Цео век се хранила само ОВОМ намирницом
Ема Морано је рођена у Италији 1899. године. Остала је упамћена јер је доживела 117. годину. Своју дуговечност приписивала је једноставним навикама.
Једна од њих је одлука да остане сама. Друга је, изненађујуће, исхрана заснована на свакодневној конзумацији јаја. Ова Италијанка је била последња жива особа рођена у 19. веку. Постала је симбол отпорности и дуговечности.
Њен живот обележила је велика дисциплина. Ема је водила посебну и сталну исхрану. Конзумирала је три јаја дневно, два сирова и једно кувано као омлет. Ова навика у исхрани почела је када је имала двадесет година. То је било убрзо након што јој је дијагностикована анемија, после завршетка Првог светског рата.
Пуних 100 година на три јаја дневно
Према сопственим речима, дневни унос јаја јој је обезбедио енергију. Дало јој је и хранљиве материје неопходне за њен посао. Тако је одржавала и стабилно здравље. Дуговечна Италијанка је своју особну исхрану допунила посебним додатком. Користила је грапе, италијански ликер. Припремала га је са зачинским биљем као што су жалфија и рута, уз мало грожђа. Ово је сама правила и узимала на кашике. Ова традиција подсећала је на локалне укусе њене домовине.
Како су године пролазиле, Ема је смањила унос. Пред крај живота узимала је само два јаја дневно. Та поједностављена верзија омогућила јој је да одржи минимални ниво енергије. Није се ослањала на лекове или сложене дијете. Ема је изненадила свог доктора, др Карла Баву. Он ју је лечио скоро три деценије. То се десило упркос активном радном веку и природном трошењу година. Према Бавином објашњењу за АФП, Ема је ретко конзумирала воће или поврће. То је храна која се обично препоручује за здрав живот.
Живот без воћа и поврћа
Један од најзначајнијих аспеката Еминог живота била је њена чврста одлука. Одлучила је да већину свог постојања живи без партнера. Њен једини брак, са 20 година, није био ни срећан ни добровољан. Била је присиљена на ту везу. Пре тога је изгубила мушкарца којег је волела током Првог светског рата. Ема је изјавила да је трпела насилан однос. Коначно се раздвојила 1938. године.
Кључ дуговечности: Нема партнера, нема стреса
Након смрти њеног јединог детета, Ема је донела одлуку. Није желела да се подреди ничијој „доминацији“. Одлучила је да живи сама. Није тражила другу везу. Ема је чврсто веровала да је ова одлука позитивно утицала на њено здравље и дуговечност. Избегла је емоционални стрес. То се често повезује са партнерством, преноси „Мирор“.