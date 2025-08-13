ГРАНИЦА СТАРОСТИ СЕ ПОМЕРА УНАПРЕД!
Да ли сте знали… МЛАДОСТ ТРАЈЕ ДУЖЕ НЕГО ШТО СТЕ МИСЛИЛИ! Ево тачне године када тело и ум заиста ОСЕЋАЈУ СТАРОСТ!
Да ли старост долази раније него што мислимо – или је данас даље него икада? За једне је то само број у личној карти, за друге тренутак када тело и ум почињу да успоравају.
Међутим, нова истраживања показују да граница између младости и старости полако, али сигурно, бежи унапред. А разлог за то крије се и у нашем здрављу, и у начину на који посматрамо живот.
Старење је данас „одложено“ – барем у нашим главама
Научници са Америчког удружења психолога анализирали су податке из великог немачког истраживања о старењу, у којем је учествовало 14.056 људи рођених између 1911. и 1974. године. Учесници су током живота више пута одговарали на питање – „Од које године по вама почиње старост?“
Резултат? Људи који су рођени касније, померили су почетак старости неколико година уназад. На пример, они рођени 1911. године, када би напунили 65, сматрали су да старост почиње у 71. години. Они рођени 1956. године истих година живота тврдили су да старост почиње тек са 74.
Што смо старији – границу гурамо даље
Истраживање је показало да почетак старости расте заједно са годинама живота. Људи у просеку померају ту границу за око годину дана сваких четири до пет година реалног старења. Тако је просечан 64-годишњак сматрао да старост почиње са 74 године, али када би напунио 74, говорио би да старост почиње тек у 76.
Жене „остаре“ касније од мушкараца
Подаци су открили и занимљиву разлику између полова – жене сматрају да старост почиње у просеку две године касније од мушкараца, а та разлика се с годинама чак и повећава. Научници верују да је разлог делом у дужем животном веку жена, али и у друштвеним очекивањима.
Здравље и усамљеност мењају слику о животу
Испитаници који су били усамљенији или су имали слабије здравље, чешће су сматрали да старост почиње раније. Они здравији и друштвено активнији, границу су померали касније.
„Очекивани животни век се продужио, а квалитет здравља у многим сегментима је бољи него раније. Људи истих година који су се некада сматрали старима, данас не изгледају нити се осећају тако. Можда је разлог и то што старост доживљавамо као стање које не желимо, па је у мислима одлажемо“, објашњава аутор студије Маркос Ветштајн са Универзитета у Берлину.
Па када онда почиње старост?
Према данашњем мишљењу већине старијих људи – око 74. године живота. А можда, ако питате оне најоптимистичније, старост почиње тек онда када престанемо да се радујемо малим стварима и верујемо да пред нама има још много тога.