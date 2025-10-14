МЛАД МЕСЕЦ У ВАГИ ДОНОСИ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ! Ова три знака окрећу нови лист у животу ОВАЈ ДАТУМ ЈЕ КЉУЧАН
Млад Месец, који симболизује нови животни почетак, очекује нас 21. октобра у Ваги, а имаће снажно дејство на Ваге, Водолије и Близанце.
Млад Месец у Ваги доноси енергију свежег почетка, али на посебан начин, кроз односе, равнотежу и унутрашњи мир. Вага је знак хармоније, лепоте и дипломатије, па овај лунарни циклус наглашава потребу да средимо односе с другима, али и сами са собом.
Ово је тренутак када нас космос позива да успоставимо баланс између давања и примања. Ако сте у вези, сада можете да пронађете заједнички језик са партнером и решити несугласице.
Ако сте слободни, млад Месец у Ваги доноси могућност да упознате неког ко представља оно што сте спремни да видите у себи, особу која вас подсећа колико заслужујете поштовање и пажњу.
Нови преговори
На практичном плану, ово је одличан период за нове сарадње, договоре, пословне уговоре и креативне пројекте. Све што има везе с уметношћу, естетиком, модом или правдом сада добија "ветар у леђа".
Међутим, Вага нас учи и да одлуке не доносимо импулсивно, већ да чујемо и своје срце и разум. Ако сте у последње време осећали да сте изгубили баланс, овај млад Месец може да вам помогне да пронађене лични мир и склад у односима.