overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЛАД МЕСЕЦ У ВАГИ ДОНОСИ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ! Ова три знака окрећу нови лист у животу ОВАЈ ДАТУМ ЈЕ КЉУЧАН

14.10.2025. 09:11 09:39
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
астро
Фото: Илустрација/ Canva

Млад Месец, који симболизује нови животни почетак, очекује нас 21. октобра у Ваги, а имаће снажно дејство на Ваге, Водолије и Близанце.

Млад Месец у Ваги доноси енергију свежег почетка, али на посебан начин, кроз односе, равнотежу и унутрашњи мир. Вага је знак хармоније, лепоте и дипломатије, па овај лунарни циклус наглашава потребу да средимо односе с другима, али и сами са собом.

Ово је тренутак када нас космос позива да успоставимо баланс између давања и примања. Ако сте у вези, сада можете да пронађете заједнички језик са партнером и решити несугласице.

хороскоп
Фото: Илустрација канва

Ако сте слободни, млад Месец у Ваги доноси могућност да упознате неког ко представља оно што сте спремни да видите у себи, особу која вас подсећа колико заслужујете поштовање и пажњу.

Нови преговори

На практичном плану, ово је одличан период за нове сарадње, договоре, пословне уговоре и креативне пројекте. Све што има везе с уметношћу, естетиком, модом или правдом сада добија "ветар у леђа".

Међутим, Вага нас учи и да одлуке не доносимо импулсивно, већ да чујемо и своје срце и разум. Ако сте у последње време осећали да сте изгубили баланс, овај млад Месец може да вам помогне да пронађене лични мир и склад у односима. 

Астро Месец
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај