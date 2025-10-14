overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

264 ГРАМА ПЕЧУРАКА ПЛАТИО СКОРО 5.000 ЕВРА Биће послужене гостима луксузног хотела У ЧЕМУ ЈЕ ЦАКА?

14.10.2025. 09:19 09:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

На првој јесењој аукцији ове године, осам печурака ретке врсте мацутака продато је за готово 4.800 евра!

Према извештају листа „Маиничи шимбун“, ове скупе печурке узгојене су у граду Тамбасасајами на западу Јапана.

Печурке дугачке од 6,5 до 11 центиметара, са укупном тежином од 263,5 грама, представљају најтежи примерак међу првим сезонским печуркама од када је пијаца отворена 2018. године.

Редовна цена чувене мацутака печурке креће се од 564 до 846 евра по килограму, али вредност свеже убраних на аукцији драматично је порасла.

Главни кувар познатог јапанског хотела похвалио се да је баш он купио печурке по овој импресивној цени.

– Наш хотел нуди мацутака печурке из целе земље, али оне из овог града имају посебну арому и јединствен укус – рекао је кувар и додао да му је драго што је освојио аукцију, јер се гости радују да их пробају.

Печурке ће бити послужене гриловане гостима који одлуче да проведу ноћ у хотелу.

 

печурке јапан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај