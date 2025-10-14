264 ГРАМА ПЕЧУРАКА ПЛАТИО СКОРО 5.000 ЕВРА Биће послужене гостима луксузног хотела У ЧЕМУ ЈЕ ЦАКА?
На првој јесењој аукцији ове године, осам печурака ретке врсте мацутака продато је за готово 4.800 евра!
Према извештају листа „Маиничи шимбун“, ове скупе печурке узгојене су у граду Тамбасасајами на западу Јапана.
Печурке дугачке од 6,5 до 11 центиметара, са укупном тежином од 263,5 грама, представљају најтежи примерак међу првим сезонским печуркама од када је пијаца отворена 2018. године.
Редовна цена чувене мацутака печурке креће се од 564 до 846 евра по килограму, али вредност свеже убраних на аукцији драматично је порасла.
Главни кувар познатог јапанског хотела похвалио се да је баш он купио печурке по овој импресивној цени.
– Наш хотел нуди мацутака печурке из целе земље, али оне из овог града имају посебну арому и јединствен укус – рекао је кувар и додао да му је драго што је освојио аукцију, јер се гости радују да их пробају.
Печурке ће бити послужене гриловане гостима који одлуче да проведу ноћ у хотелу.