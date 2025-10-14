ЛИСТА НАЈЦРЊИХ НАРОДНИХ ВЕРОВАЊА Ко одбије кумство...
Кумство је у српској традицији много више од обичаја. То је духовно сродство, веза која се не раскида ни временом ни удаљеношћу.
Кум није само сведок на венчању или особа која држи дете на крштењу - он постаје део породице, духовни стуб и сведок једног завета пред Богом.
Када кум постаје светиња
Код нас се често каже да "кум није дугме" - и то није без разлога. Кумство се не бира олако. Оно подразумева поверење, поштовање и трајну одговорност. Зато се кроз векове веровало да кум представља нешто свето, нераскидиво, готово митско.
Кум је онај који стоји уз вас кад сте најслабији - кад улазите у брак, кад крштавате дете, кад се задужујете пред Богом да ћете чувати веру и породицу. И зато, за Србе, кум је више од пријатеља, он је духовни сведок вашег живота.
Језиво веровање о онима који одбију кумство
Али шта ако одбијете да будете кум? Стара народна веровања кажу, то није без последица.
Једно од њих тврди да онај ко одбије да кумује на венчању, у животу никада неће пронаћи своју сродну душу. Наводно, такву особу прати несрећа у љубави и усамљеност, јер је одбила да пред Богом и људима посведочи о љубави двоје људи.
Још мрачније је оно које се односи на кумство при крштењу, верује се да онај ко одбије да крсти дете никада неће имати „порода“, јер није био спреман да преузме духовну обавезу и заштити нечији нови живот.
Став Цркве: Кумство је духовна обавеза, не материјална
Верски аналитичар Живица Туцић објашњава да се кум при крштењу заклиње пред Богом да ће бринути о детету, као о свом.
- То је морална одговорност кума, да, ако се родитељима нешто деси, преузме бригу о детету. По хришћанском правилу, он постаје старатељ тог детета, наводи Туцић, уз напомену да се по закону старатељство ипак поверава ближим рођацима.
Архимандрит Никитовић је рекао да кумство није ствар луксуза, него части.
- Данас људи прво размишљају имају ли новца да буду кумови, а не разумеју да се та улога не мери материјално. Дешава се да кум буде биран по имовини, што је потпуно погрешно. Кум се бира срцем, не новчаником, објашњава он.
Кумство као завет, не формалност
Права вредност кумства није у поклонима, него у присуству, бризи и лојалности. То је завет између људи и Бога, веза која надживљава све.
Зато, ако вас неко одабере да му будете кум - прихватите то с поносом. То није само улога, то је част. Кумство је симбол вере, поверења и духовне блискости, а онај ко га носи часно, носи благослов.
Јер, како народ каже: кумство не застарева, а кум се не одбија.
(Ona.rs)