РЕШИТЕ СЕ МИРИСА ЗАГОРЕЛЕ ХРАНЕ УЗ ОСАМ ЈЕДНОСТАВНИХ ТРИКОВА Можете користити ванилу, соду бикарбону или сирће
Мирис загореле хране у кухињи уме да буде права ноћна мора. Довољно је да се на тренутак заборави шерпа или тигањ на рингли и цео стан се испуни тешким, непријатним мирисом који се упорно задржава у простору. Отварање прозора понекад није довољно, јер мирис остаје у зидовима, намештају и тканинама.
Срећом, постоје једноставна решења која могу брзо да помогну. Уз неколико практичних трикова и састојака које готово свако има код куће, непријатни мириси могу се неутралисати и заменити пријатним аромама.
Осам савета за миришљаву кухињу
Ево како да ваша кухиња поново заблиста и замирише, као да се ништа није десило.
Одмах уклоните загорелу храну
Први и најважнији корак да нестане мирис загорелог јесте да избаците из стана извор проблема. Загорелу храну ставите у кесу, добро је завежите и изнесите у контејнер напољу.
Оперите посуђе и површине
Оставите шерпе и тигање да се охладе и одмах их очистите. Што дуже остану неопрани, то ће се јаче ширити непријатни мириси по простору.
Скувајте ароматичну шерпу
Да прикријете интензиван мирис загорелог, ставите у шерпу воду са кришкама поморанџе или лимуна, мало цимета или рузмарина и оставите да лагано ври. Мирис ће се брзо ширити и неутралисати непријатне мирисе.
Сода бикарбона – природно решење
Сода бикарбона позната је по својим упијајућим својствима. Поспите мало у посуђе које мирише на загорело или оставите чинијице са содом по кухињи како би “повукла” мирис.
Искористите кафу
Кафа није ту само да вас разбуди. Талог или зрна кафе у чинији ефикасно упијају мирис загорелог захваљујући азоту који садрже.
Поспите со у рерни
Ако мирис загорелог долази из рерне, поспите со на место где је испала и изгорела храна док је рерна још топла. Тако ћете значајно смањити непријатан мирис.
Лагано прокувајте бело сирће
Сирће је одлично за неутралисање јаких мириса, чак иако само има интензиван мирис. Мала шерпа са сирћетом које ври може да уклони и најупорнији задах загорелог.
Ставите вату са ванилом
За слађе решење: натопите вату у течну ванилу и ставите мале чинијице на различита места у кухињи. Тако ћете непријатне мирисе прикрити пријатном аромом.