Језива прича из универзума „То”
УПЛАШИЋЕТЕ СЕ, АЛИ НЕЋЕТЕ МОЋИ ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ! (ВИДЕО, ФОТО) Нова хорор серија „То: Добро дошли у Дери” стигла пред гледаоце, овом причом ће вас ДРЖАТИ НА ИВИЦИ СТОЛИЦЕ!
У Београду је синоћ одржана ексклузивна премијера нове ХБО Оригинал серије „То: Добро дошли у Дери“.
Прва од осам епизода од јуче је доступна на Max стриминг платформи, док ће нове епизоде излазити сваког понедељка. Серија ће се емитовати и на ХБО каналу, понедељком у 20 сати. Занимљиво је да ће друга епизода стићи већ у петак 31. октобра на Halloween.
Премијера прве епизоде ове нове серије окупила је бројне представнике медија, познате личности и инфлуенсере, а судећи по првим реакцијама ХБО Max поново има хит наслов који ће привући велики број гледалаца нарочито љубитеља хорора.
Серију су развили Енди и Барбара Мушијети, као и Џејсон Фукс. Енди Мушијети је режирао више епизода ове оригиналне серије.
Смештена у свет Стивена Кинга, серија „То: Добро дошли у Дери“ заснована је на Кинговом роману „То“ и проширује визију коју је успоставио редитељ Енди Мушијети у дугометражним филмовима „То“ и „То: Друго поглавље“.
У главним улогама су Тејлор Пејџ, Џован Адепо, Крис Чок, Џејмс Ремар, Стивен Рајдер, Мадлен Стоу, Руди Манкусо и Бил Скарсгорд.
Серију продуцирају ХБО и Warner Bros. Television. Извршни продуценти су Енди Мушијети и Барбара Мушијети (преко своје продукцијске куће Доубле Дреам), Џејсон Фукс, Бред Калеб Кејн, Дејвид Котсворт, Бил Скарсгорд, Шели Милс, Рој Ли и Ден Лин.