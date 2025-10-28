clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Језива прича из универзума „То”

УПЛАШИЋЕТЕ СЕ, АЛИ НЕЋЕТЕ МОЋИ ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ! (ВИДЕО, ФОТО) Нова хорор серија „То: Добро дошли у Дери” стигла пред гледаоце, овом причом ће вас ДРЖАТИ НА ИВИЦИ СТОЛИЦЕ!

28.10.2025. 14:56 15:04
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Никола Рудић / Промо

У Београду је синоћ одржана ексклузивна премијера нове ХБО Оригинал серије „То: Добро дошли у Дери“.

Прва од осам епизода од јуче је доступна на Max стриминг платформи, док ће нове епизоде излазити сваког понедељка. Серија ће се емитовати и на ХБО каналу, понедељком у 20 сати. Занимљиво је да ће друга епизода стићи већ у петак 31. октобра на Halloween.

Премијера прве епизоде ове нове серије окупила је бројне представнике медија, познате личности и инфлуенсере, а судећи по првим реакцијама ХБО Max поново има хит наслов који ће привући велики број гледалаца нарочито љубитеља хорора. 

1
Фото: Никола Рудић / Промо

Серију су развили Енди и Барбара Мушијети, као и Џејсон Фукс. Енди Мушијети је режирао више епизода ове оригиналне серије. 

Смештена у свет Стивена Кинга, серија „То: Добро дошли у Дери“ заснована је на Кинговом роману „То“ и проширује визију коју је успоставио редитељ Енди Мушијети у дугометражним филмовима „То“ и „То: Друго поглавље“.

У главним улогама су Тејлор Пејџ, Џован Адепо, Крис Чок, Џејмс Ремар, Стивен Рајдер, Мадлен Стоу, Руди Манкусо и Бил Скарсгорд.

1
Фото: Никола Рудић / Промо

Серију продуцирају ХБО и Warner Bros. Television. Извршни продуценти су Енди Мушијети и Барбара Мушијети (преко своје продукцијске куће Доубле Дреам), Џејсон Фукс, Бред Калеб Кејн, Дејвид Котсворт, Бил Скарсгорд, Шели Милс, Рој Ли и Ден Лин.

хорор филмови серија хбо премијера
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Владимир Бијелић
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИЛМ „МЕГДАН“ АЛЕКСЕ БАЛАШЕВИЋА ПРЕМИЈЕРНО НА ХБО И АМАЗОНУ Кадрове из Новог Сада видеће цео свет, а ево шта је продуцент и сценариста изјавио поводом великог успеха филма
мегдан

ФИЛМ „МЕГДАН“ АЛЕКСЕ БАЛАШЕВИЋА ПРЕМИЈЕРНО НА ХБО И АМАЗОНУ Кадрове из Новог Сада видеће цео свет, а ево шта је продуцент и сценариста изјавио поводом великог успеха филма

03.06.2025. 11:54 12:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕТПРЕМИЈЕРА НОВЕ ХБО СЕРИЈЕ „ДИНА: ПРОРОЧАНСТВО“ одржана у Београду, ексклузивно погледајте прве кадрове ове интригантне приче
1

ПРЕТПРЕМИЈЕРА НОВЕ ХБО СЕРИЈЕ „ДИНА: ПРОРОЧАНСТВО“ одржана у Београду, ексклузивно погледајте прве кадрове ове интригантне приче

15.11.2024. 14:19 14:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај