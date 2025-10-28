КВАЛИТЕТ ДЕТЕРЏЕНТА ОТКРИЈТЕ УЗ ЈЕДНОСТАВАН ТРИК Потребно вам је само ЈЕДНО КУВАНО ЈАЈЕ
Асортиман детерџента за прање веша је огроман и понекад није лако одредити њихов квалитет.
Неки детерџенти уклањају мрље, али остављају траг на тамним стварима, други, мање агресивни који су намењени за шарени веш, више „освежавају“ гардеробу, али не одстрањују увек нечистоћу.
Често смо у потрази за детерџентом који би задовољио све наше захтеве. Због тога купујемо различите, тестирамо их, мењамо, па нисмо увек задовољни.
Али, постоји једноставан начин да се утврди квалитет детерџента.
Како проверити квалитет детерџента за веш
Да бисте утврдили квалитет детерџента, урадите следеће:
Растворите у чаши 1 кафену кашику детерџента, и затим у овај раствор ставите комадић беланца тврдо куваног јајета
– ако је, након 24 часа беланце остало нетакнуто, овај детерџент је ниског квалитета.
– ако је беланце постало мекше, и ако се, чак, почне растварати – овај детерџент одговара за прање шарене одеће, или мање запрљане одеће.
– али, ако се беланце растворило у потпуности, такав детерџент идеално одговара за прање белог и јако запрљаног веша.
Бонус савети за детерџенте
Патрик Ричардсон је стручњак за прање веша и има много јединственију (и ефикаснију!) филозофију за бригу о својој одећи: пере много ређе од већине људи, и што је најважније, никада не користи стандардни детерџент за веш. Уместо тога, користи благи сапун за прање одеће. Зашто је сапун за веш бољи од детерџента за веш?
Ричардсон каже да се два производа производе различито, тако да дају различите резултате. „Детерџент је синтетички – у суштини само гомила производа за чишћење помешаних заједно, са нафтом или другим уљним адитивима“, каже он. – Процес прављења сапуна је једноставнији и природнији. Узимате уље, додајете киселину и добијате нежно средство за чишћење.
Пошто сапун има мање састојака и мање је мастан, он се боље испире са ваше одеће од детерџента – још један разлог зашто га Ричардсон преферира. – Сапун се потпуно испере, па чак и ако претерате, нећете имати остатака сапуна на одећи, каже он. – С друге стране, детерџенти се праве са више уља да би задржали мирис, па је ваша одећа прекривена масним премазом.