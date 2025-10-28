ЕЛЕКТРИЧАР СЕ УКЉУЧИО У РАСПРАВУ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА Решио вечито питање да ли се бојлер гаси током купања, а његови савети РАСПЛАМСАЛИ расправу
Међу одговорима је било свега, од оних који се куну да га никада не гасе јер "нема смисла“, преко оних који из опреза увек притисну прекидач пре уласка у купатило, па све до оних који у туш кабину иду у чизмама.
– Гасите ли бојлер док се туширате? – гласило је питање на Редиту које је скоро посвађало Хрватску. Међу одговорима је било свега, од оних који се куну да га никада не гасе јер „нема смисла“, преко оних који из опреза увек притисну прекидач пре уласка у купатило, па све до оних који у туш кабину иду у чизмама.
Док једни упозоравају на сигурносне ризике и лоше инсталације, други тврде да је реч о миту и да је бојлер сигуран ако је правилно прикључен.
Мит или истина?
И сам аутор објаве био је, како је написао, "подстакнут расправом са девојком“, те је поставио ово питање, а онда је уследио низ одговора.
- Ако говоримо о плинском проточном бојлеру, онда, ако га искључиш, немаш топлу воду. Дакле, једино ако волиш хладан туш, онда може. Ако пак говоримо о електричном бојлеру, који у себи има резервоар са водом загрејаном на одређену температуру, њега можеш искључити. Ипак, ако су инсталације лоше, пре ће аутоматски искочити осигурач него што ће струја доћи кроз туш до тебе. Завршио сам средњу техничку школу за јаку струју. Мит о томе да је некога под тушем ударила струја због лоших инсталација и недостатка уземљења најчешће потиче са села, где је комшија Мате спајао струју, а кућа није имала прописно уземљење. Данас се то веома ретко догађа – написао је један од корисника.
На ово се надовезао и други корисник, који се сложио с претходним коментаром и додатно га поткрепио својим тврдњама.
- Готово никада се не догађа, све што си написао потписујем. И ја и отац смо завршили електротехничку школу и бојлер нам је увек укључен. Разумем да га неко искључи ако није сигуран да ли је Мате са села добро повезао инсталације, али ако је посао радио овлашћени техничар – све ће бити у реду.
Неки истичу и да су гашење бојлера пре купања сматрали митом, док су други навели да им бојлер свакако није укључен током купања, јер га пале искључиво када је на снази јефтина тарифа струје.
- Не, и никада нисам. Увек сам то сматрала митом, а и да није, не бих се жалила да ме "рокне“. Али ни чланови моје породице то никада нису поштовали, заправо мислим да се код нас о томе никад није ни размишљало. За то сам чула од других.
- Бојлер палим када је јефтина струја, па ионако не ради док се купам.
- Ево, први пут чујем да људи гасе бојлер док се туширају. Нисам имала појма, и сад кад знам нећу га гасити – писали су.
"Апсолутно гасим бојлер, моју пријатељицу је продрмала струја"
Корисници тврде и да бојлер не треба гасити, јер за то не постоји ни технички ни безбедносни разлог.
– Не, јер нема никаквог смисла. Ако немаш прастаре инсталације из 1943, прво што се догоди је да искочи склопка, која преузима терет на себе ако се нешто догоди. Ако питаш због потрошње струје, још мање има смисла. То ти је као да стално палиш и гасиш климу. Вода у бојлеру је увек загрејана на неку температуру. Кад падне, термостат укључи грејач и он је загреје. Ако га угасиш, вода се охлади и треба пуно дуже да се загреје 50–80 литара. Исто као кад људи говоре да треба гасити климе. Инвертер одржава температуру и када се достигне одређени ниво, уређај оде у „мировање“. Дакле – не. Гасити бојлер нема никаквог смисла ако су инсталације уредне.
С друге стране, има и оних који се с овим не слажу, сматрајући да је опрез ипак важнији од техничких објашњења.
- Апсолутно гасим бојлер јер се не желим играти. И не, није мит – моју пријатељицу је мало продрмала струја, на срећу без последица – написала је корисница.
Поједини су признали и да су свесни да је опасно, али да ипак овај електрични уређај не гасе током купања.
- Не гасим, а понекад се туширам и када грми (али јасно ми је да је опасно). Рачунам да би, кад би негде процурило уземљење, затворило круг. Е сада, да се нула одвоји у ормарићу, а уређај је нулиран, а не спојен на одвојено уземљење – ту би светлило. Али тада ти не би помогло ни гашење бојлера – закључио је један младић.
Неки су на првобитно питање реаговали и шаљиво.
– Не, купам се у чизмама – написао је корисник изазвавши бројне реакције.
На крају, поједини су подсетили да безбедност зависи и од редовног одржавања и провере опреме.
– Може бити и најбоља инсталација, али колико често провераваш осигурач? Она има дугме за тестирање и требао би је тестирати барем једном месечно. Претпостављам да то никада ниси урадио нити си знао да постоји.