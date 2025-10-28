clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

OpenAI признао: ЧЕТБОТОВИ „УЛИЗИВАЊЕМ” МОГУ ПОДСТАЋИ САМОУБИЛАЧКЕ МИСЛИ ОСОБА У ОЗБИЉНОЈ МЕНТАЛНОЈ КРИЗИ

28.10.2025. 10:17 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Коментари (0)
četbot
Фото: Pexels

Више од милион корисника платформе ChatGPT сваке недеље показује знаке самоубилачких намера, саопштила је компанија OpenAI.

Према наводима из званичног блог поста, процењује се да поруке с „експлицитним индикаторима потенцијалног самоубилачког планирања или намере” чини значајан део укупних интеракција корисника.

tuga
Фото: Pexels

Најдиректније признање компаније

То је једно од најдиректнијих признања компаније о могућем утицају вештачке интелигенције на ментално здравље.

Компанија је саопштила и да око 0,07 одсто активних корисника недељно – што је приближно 560.000 људи од око 800 милиона корисника, показује могуће знаке психотичних епизода или маничног понашања.

У објави се напомиње да су такве процене почетне и да их је тешко прецизно квантификовати.

čet
Фото: Pexels

Анализирано више од 8.000 одговора

Да би побољшала тачност и етичке стандарде у комуникацији, OpenAI је ангажовала 170 клиничара и стручњака за ментално здравље из своје Глобалне мреже лекара.

Они су анализирали више од 1.800 одговора модела у ситуацијама које укључују озбиљне кризе менталног здравља и помогли у прилагођавању садржаја који се односи на емоционалну подршку.

Стручњаци за ментално здравље раније су упозоравали да четботови могу нехотице да подстакну опасне мисли потврђујући корисникове заблуде или негативна осећања – феномен познат као „улизивање”.

čet
Фото: Pexels

Механизми за безбедност

Генерални директор OpenAI Сем Алтман рекао је раније овог месеца да је компанија „направила напредак у смањењу ризика од озбиљних проблема менталног здравља” и најавио ублажавање одређених ограничења у раду ChatGPT-ја.

OpenAI је саопштио да ће наставити да развија механизме за безбеднију употребу својих модела и да сарађује са независним стручњацима и регулаторима како би, како наводе, „AI алати постали подршка, а не претња корисницима у кризи”.

четбот самоубилачки ментално оболеле особе
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВИ ИМАМО УЛОГУ У СПРЕЧАВАЊУ СУИЦИДА Један од 100 смртних случајева последица је самоубиства УЗРОЦИ СУ БРОЈНИ, ЕВО КАКО ДА ПРЕПОЗНАТЕ САМОУБИЛАЧКУ КРИЗУ

ГОДИШЊЕ ВИШЕ ОД 700.000 САМОУБИСТАВА

д

СВИ ИМАМО УЛОГУ У СПРЕЧАВАЊУ СУИЦИДА Један од 100 смртних случајева последица је самоубиства УЗРОЦИ СУ БРОЈНИ, ЕВО КАКО ДА ПРЕПОЗНАТЕ САМОУБИЛАЧКУ КРИЗУ

10.09.2024. 09:28 09:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТИНЕЈЏЕРКА СЕ УБИЛА због лажних ГОЛИШАВИХ СЛИКА на Снепчету! Пре самоубилачког чина, МИА ПОРУЧИЛА: Не заслужујем да живим (ВИДЕО)

ТИНЕЈЏЕРКА СЕ УБИЛА због лажних ГОЛИШАВИХ СЛИКА на Снепчету! Пре самоубилачког чина, МИА ПОРУЧИЛА: Не заслужујем да живим (ВИДЕО)

25.04.2024. 20:52 20:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИСТИНА ЖРТВА ТЕХНОЛОШКОГ НАПРЕТКА? АИ четботови шире лажи у трећини својих одговора
s

ИСТИНА ЖРТВА ТЕХНОЛОШКОГ НАПРЕТКА? АИ четботови шире лажи у трећини својих одговора

08.09.2025. 17:16 17:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај