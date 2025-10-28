УПОЗНАЈТЕ СВИЛЕНЕ КОКЕ – ПЕРНАТЕ ЉУБИМИЦЕ КОЈЕ ВОЛЕ ДА СЕ МАЗЕ Један прст више него код обичне живине није једино што их чини изузетним
Свилене кокошке су мале представнице једне од најслађих врста живине у свету.
Њима је довољно да их негујете као и коке стандардне величине, али су њихови пилићи мало нежнији од „обичних”.
Свилене кокошке имају пет прстију, за разлику од стандардних раса живине са по четири прста. Оне су омиљене на Западу, али нису добре носиље: у просеку носе 120 мајушних јаја годишње. Већина одгајивача их држи као изложбене птице или кућне љубимце.
Необичне карактеристике свилених кока
Тиркизне уши: За разлику од других кокошки, свилене коке имају светлотиркизне уши, мада их понекад прекрије пуфнасто перје.
Црна кожа и кости: Свилене коке имају црну кожу и црне кости, што их у неким деловима света чини деликатесом. По овој особини познатије су расе мистик оникс и ајам цемани.
Креста у облику ораха: Кресте свилених кока су облика ораха и тамно обојени или у боји дуда, упарени са црним очима и плавкастим кљуном.
Свилене коке немају типично живинско перје јер им недостају „кукице” које га држе. Пошто немају стандардно перје, свилене коке нису летачи. Ове коке су подложније прехлади ако су мокре, па их обавезно треба сушити пешкиром или феном ако покисну. Сматра се да нису отпорне на хладноћу, али искуства одгајивача говоре супротно.
Темперамент свилених кока
Свилене кокошке су послушне, нежне и толерантне и одлични су кућни љубимци, чак су и њихови петлови мирни и толерантнији у односу на обичне петлиће. Свилене коке нису гласне и воле да се мазе, уживају у посластицама и друже се са осталим врстама кокошки.
Ако размишљате о томе да набавите свилене коке за своје дворишно јато, немојте се двоумити, јер су веома забавне и толерантне према осталој живини. Оне чешће леже на јајима и не траже превише пажње.