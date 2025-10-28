МАРС, ПЛАНЕТА АКЦИЈЕ, УЛАЗИ У СТРЕЛЦА
ТРИ ЗНАКА ОД 4. НОВЕМБРА МОГУ ДА ОДАХНУ Пратите своје снове без страха КАКО ЋЕ ОВАЈ ТРАНЗИТ УТИЦАТИ НА ВАШ ЗНАК
Марс, планета акције, мења знак 4. новембра и улази у Стрелца, где ће боравити до 15. децембра.
Оваква астролошка консталација донеће одличан период за Лавове, Стрелчеве и Овнове.
Марс у Стрелцу доноси период снажне мотивације, авантуристичког духа и жеље за слободом. Енергија овог транзита покреће људе да изађу из рутине, ризикују и прате своје снове без страха од неуспеха.
Вера у себе
Марс овде делује ватрено и инспиративно, па се многи осећају спремно да преузму иницијативу, започну путовања, учење или пројекте који захтевају веру у себе и ширу визију. Ипак, постоји и опасност од пренагљених одлука, превеликог оптимизма и склоности ка расправама, посебно када неко покушава да ограничи слободу мишљења.
Успех
Марс у Стрелцу подстиче идеализам, храброст и борбу за истину, али захтева и да енергија буде усмерена у конкретном правцу, јер у супротном може доћи до расипања снаге. Ово је време када је најважније деловати из уверења, али и задржати дозу такта и стрпљења, јер тада Марс у овом знаку доноси највеће успехе и лични раст.
Марс у Стрелцу најјаче ће деловати на Стрелчеве, Лавове и Овнове, а неће пријати Рибама. Близанцима и Девицма.
СТРЕЛАЦ
Време је за сваки вид иницијативе! Одлуке које будете доносили сада снажно ће обликовати вашу будућност.
ЛАВ
Марс у петом пољу доноси вам више забаве у животу. Слободни Лавови могу да остваре занимљива познанства на местима јавног типа.
ОВАН
Марс у Стрелцу доноси вам могућност далеких путовања. Усвојићете нову животну филозофију која може да вам промени живот.