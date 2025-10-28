ПСИ НА УДАРУ СЕЗОНСКЕ БОЛЕСТИ Ветеринари издали хитно упозорење власницима кућних љубимаца, ево који су симптоми и како се добија
Ветеринари су упутили оштро упозорење власницима паса да буду посебно опрезни ове јесени због пораста случајева мистериозне сезонске болести.
Како преноси Мирор, упозорење ветеринара долази у време када све већи број власника на интернету претражује појам „сезонска болест паса“ (СЦИ), а многи одговоре на забрињавајуће симптоме својих љубимаца траже на форумима и друштвеним мрежама.
Према изјави организације за добробит животиња Блу Крос, сезонска болест паса (СЦИ) је ретко стање које се јавља у јесен, најчешће у септембру, код паса који су недавно боравили у шумским подручјима.
Симптоми сезонске болести
Клинички знаци болести обично се јављају у року од три дана након боравка у шуми. Власници треба да обрате пажњу на следеће симптоме:
- Повраћање
- Пролив
- Изражен умор и летаргија
- Болови у стомаку
- Дрхтање мишића
- Повишена телесна температура
Из организације додају да је СЦИ је ретка болест, али ако сумњате да ваш пас показује било који од наведених симптома, одмах контактирајте ветеринара, нарочито ако се то догоди у року од 72 сата након посете шумском подручју.
Ако се лечење започне на време већина паса се брзо опорави
Пошто истраживачи још увек не разумеју узрок, нажалост не постоји циљани лек за СЦИ. Ипак, многи симптоми могу се ублажити лековима против повраћања и антибиотицима.
„Ако се лечење започне на време, већина паса се успешно опорави од ове болести“, истичу стручњаци.
У ретким случајевима, клиничка слика може бити веома тешка и, нажалост, неки пси не преживе. Ипак, уз правовремену ветеринарску негу, опоравак је врло вероватан. Охрабрујућа вест је да истраживање које је спровела организација Анимал Хеалтх Труст показује да се број смртних случајева смањио од 2010. године.