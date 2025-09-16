heavy intensity rain
БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА Тужилаштво намерава да против осумњиченог за убиство Кирка ЗАТРАЖИ СМРТНУ КАЗНУ

16.09.2025. 21:00 21:02
Фото: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Америчко Тужилаштво данас је сопштило да против Тајлера Робинсона, оптуженог за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, намерава да затражи смртну казну.

Робинсон је данас оптужен званично за тешко убиство, тешко кривично дело корушћења ватреног оружја које је нанело тешку телесну повреду, тешко кривично дело ометања правде, манипулисања сведоцима и почињења насиља у присуству деце.

Прве две тачке оптужнице долазе са отежавајућим околностима јер држава Јута верује да је Робинсон циљао Кирка због његових политичких уверења и знајући да су деца присутна и да ће сведочити пуцњави, навео је окружни тужилац Јуте Џеф Греј, преноси ЦБС.

Оптужбе за ометање правде засноване су на Робинсоновим напорима да сакрије доказе из пуцњаве, рекао је Греј.

Оптужбе за манипулисање сведоцима односе се на то да је Робинсон наводно рекао свом цимеру да обрише поруке и да не разговара са званичницима, додао је Греј.

Греј је рекао да је поднео обавештење о намери да тражи смртну казну у овом случају додајући да ће Робинсон  и даље бити притворен без права пуштања уз кауцију.

Греј је такође изразио саучешће и помолио се у име Киркове породице и поделио поруку подршке онима који су били сведоци пуцњаве на Универзитету Јуте у Јути.

"Убиство Чарлија Кирка је америчка трагедија. Кирк је убијен док се бавио једним од наших најсветијих и најдрагоценијих америчких права, темељем наше демократске републике, слободном разменом идеја и трагањем за истином, разумевањем и савршенијим јединством", навео је тужилац Греј.

 

Вести Свет
