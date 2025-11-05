УСТАНОВЉЕНИ ПРОПУСТИ У РУКОВОЂЕЊУ Разрешен дужности директор Дома за одрасла и инвалидна лица Београд
БЕОГРАД: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у складу са законским овлашћењима, а након спроведеног инспекцијског надзора и утврђених неправилности у функционисању дома, донело Решење о разрешењу дужности в.д. директора Дома за одрасла и инвалидна лица Београд, Микице Будимировића.
На место в.д. директора Дома за одрасла и инвалидна лица Београд именована је Николина Јовановић.
Како се наводи, Министарство је у складу са утврђеним пропустима у руковођењу установе донело одлуку о предузимању одговарајућих мера, а све у циљу несметаног функционисања установе, заштите интереса смештених корисника и обезбеђивања одговарајуће неге и заштите корисника.
Истакнуто је да је циљ Министарства успостављање законитог, транспарентног и одговорног рада свих установа социјалне заштите, а пре свега обезбеђивање највишег нивоа бриге о корисницима услуга социјалне заштите.
Министарство истиче да ће и у наредном периоду наставити да предузима све неопходне мере како би се обезбедили квалитет, сигурност и достојанство свих корисника система социјалне заштите.