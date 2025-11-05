clear sky
УСТАНОВЉЕНИ ПРОПУСТИ У РУКОВОЂЕЊУ Разрешен дужности директор Дома за одрасла и инвалидна лица Београд

05.11.2025. 16:02 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у складу са законским овлашћењима, а након спроведеног инспекцијског надзора и утврђених неправилности у функционисању дома, донело Решење о разрешењу дужности в.д. директора Дома за одрасла и инвалидна лица Београд, Микице Будимировића.

На место в.д. директора Дома за одрасла и инвалидна лица Београд именована је Николина Јовановић.

Како се наводи, Министарство је у складу са утврђеним пропустима у руковођењу установе донело одлуку о предузимању одговарајућих мера, а све у циљу несметаног функционисања установе, заштите интереса смештених корисника и обезбеђивања одговарајуће неге и заштите корисника.

Истакнуто је да је циљ Министарства успостављање законитог, транспарентног и одговорног рада свих установа социјалне заштите, а пре свега обезбеђивање највишег нивоа бриге о корисницима услуга социјалне заштите.

Министарство истиче да ће и у наредном периоду наставити да предузима све неопходне мере како би се обезбедили квалитет, сигурност и достојанство свих корисника система социјалне заштите.

