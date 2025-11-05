РАЗАРАЊЕ БЕЗ ПРЕСЕДАНА Русија уништила на хиљаде медицинских установа у Украјини
KИЈЕВ: Руске снаге су од почетка рата у Украјини оштетиле или уништиле више од 2.500 украјинских медицинских установа, саопштило је данас Министарство здравља Украјине.
У саопштењу се наводи да су руске снаге до 3. новембра ове године, према информацијама које су доставиле јединице за здравствену заштиту, оштетиле или уништиле 2.530 објеката, укључујући 815 здравствених установа, пренео је Укринформ.
Истиче се да су руске снаге до сада потпуно уништиле 327 украјинских медицинских објеката. Наводи се да је највећи број медицинских установа оштећен у Доњецкој, Харковској, Дњепропетровској, Херсонској, Запорошкој и Луганској области.
Министарство здравља Украјине истиче да је до новембра ове године, упркос руским нападима, 700 медицинских објеката потпуно обновљено, док је процес обнове још 320 објеката у току.
Истиче се да у Украјини комплетну негу пружа 1.528 медицинских установа, да 186 објеката делимично функционише, а да је 231 здравствена установа евакуисана у друге просторије.