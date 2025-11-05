clear sky
(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДНА СМРТОНОСНА ВОЖЊА Јурио путем Ковин–Панчево брзином преко 230 километра на сат

05.11.2025. 16:10 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: screenshot

На путу Ковин–Панчево, данас у 12.24 часова, саобраћајна полиција зауставила је возача који је управљао аутомобилом марке „BMW“ невероватном брзином од прек 230 километра на сат, на деоници где је дозвољено свега 80.

Полиција је саопштила да је возач непосредно угрожавао и свој и животе других учесника у саобраћају.

Возач је "ухватио" пресретач иодмах је искључен из саобраћаја, а против њега је поднета прекршајна пријава. 

Полиција још једном апелује на све возаче да поштују прописане брзине и да не угрожавају безбедност на путевима.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

насилничка вожња ковин
Вести Хроника
