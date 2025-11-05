ТУРСКА ОТКРИЛА РУДНИК МИЛИЈАРДИ Налази се у Сивасу и крије 424.000 унци злата – погледајте колика је вредност!
АНKАРА: Рударска компанија Ердемир данас је објавила да је у турској провинцији Сивас открила око 424.000 унци злата чија се вредност процењује на 1,7 милијарди долара.
Kако је наведено, реч је о налазишту које је тренутно класификовано као "могућ извор" према УМРЕK и ЈОРЦ стандардима, а истражне активности на терену се настављају, преноси Хиријет.
До сада је у оквиру археолошко-геолошког рада испитано око 45 хектара од укупно 5.804 хектара површине где су истраживања дозвољена.
Обављено је 360 бушења у укупној дужини од скоро 97.000 метара, а резултати су анализирани у међународно овлашћеној лабораторији у Анкари. Просечна садржина злата процењена је на 0,89 грама по тони руде.
У следећој фази ће се обавити додатна бушења којима се циљано проверава густина и тачна дистрибуција руде, што ће омогућити прелазак са статуса "могућ извор" на "доказане резерве".
Налазиште се третира као један од потенцијално важних домаћих извора злата у тренутку када Турска настоји да смањи зависност од увоза племенитих метала и стратешких сировина.
Груба тржишна вредност по данашњим спот ценама злата износи скоро 1,7 милијарди долара, али у питању је теоретска бруто процена без трошкова.