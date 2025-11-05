clear sky
13°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТУРСКА ОТКРИЛА РУДНИК МИЛИЈАРДИ Налази се у Сивасу и крије 424.000 унци злата – погледајте колика је вредност!

05.11.2025. 16:49 17:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

АНKАРА: Рударска компанија Ердемир данас је објавила да је у турској провинцији Сивас открила око 424.000 унци злата чија се вредност процењује на 1,7 милијарди долара.

Kако је наведено, реч је о налазишту које је тренутно класификовано као "могућ извор" према УМРЕK и ЈОРЦ стандардима, а истражне активности на терену се настављају, преноси Хиријет.

До сада је у оквиру археолошко-геолошког рада испитано око 45 хектара од укупно 5.804 хектара површине где су истраживања дозвољена.

Обављено је 360 бушења у укупној дужини од скоро 97.000 метара, а резултати су анализирани у међународно овлашћеној лабораторији у Анкари. Просечна садржина злата процењена је на 0,89 грама по тони руде.

Фото: pixabay.com, ilustracija

У следећој фази ће се обавити додатна бушења којима се циљано проверава густина и тачна дистрибуција руде, што ће омогућити прелазак са статуса "могућ извор" на "доказане резерве".

Налазиште се третира као један од потенцијално важних домаћих извора злата у тренутку када Турска настоји да смањи зависност од увоза племенитих метала и стратешких сировина.

Груба тржишна вредност по данашњим спот ценама злата износи скоро 1,7 милијарди долара, али у питању је теоретска бруто процена без трошкова.

злато рудник рудник злата
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај