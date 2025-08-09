ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТА У ПРЕСТОНИЦИ ИЗМЕЂУ 2.500 И 3.000 ЕВРА Ево који станови су најтраженији
Цене квадрата у Београду у просеку се крећу између 2.500 и 3.000 евра, а најтраженији су станови за младе, од 30 до 40 квадрата који коштају око 100.000 евра, каже агент за некретнине Милић Ђоковић и наводи да су цене квадрата на периферији града између 1.000 и 1.500 евра, док на ексклузивним локацијама достижу и до 12.000 евра по квадрату.
Ђоковић је за Танјуг рекао да су у потражњи и станови од 50 до 60 квадрата који коштају између 150.000 и 180.000 евра.
-Сад су најтраженији ови станови за младе, то су, ако причамо о Београду, станови од 30-40 квадрата који су око 100.000 евра. Иначе, просечна цена квадрата је између 2.500 и 3.000 евра у ширем градском језгру - рекао је Ђоковић.
Указао је да цене некретнина у Београду диктира, пре свега, понуда и указао да ће, све док је год понуда већа од потражње, цене квадрата расти.
-То је тенденција, а друга ствар је мањак грађевинских дозвола у овој, односно, прошлој години према извештају РГЗ-а. Иначе, потражња је константна када неке робе има мање него што тржиште тражи, тако да долази до повећања цена - казао је Ђоковић.
Коментаришући наводе да 60 одсто купаца исплаћује станове у готовини, Ђоковић је навео да је то статистички тачно, али да то није “реалан кеш”, јер је, како каже, у Србији тржиште везаних трансакција, а да кредит “отвара први посао”.
-То, на пример, значи да неко продаје стан из кредита од 200.000 евра и даље купује стан од продавца који онда купује следећи стан и тако даље... Значи, четири трансакције се отварају са једним кредитом, тако да то није реалан кеш - навео је Ђоковић.
Према његовим речима, увек је право време за куповину некретнине, а када падне цена некретнина, расте цена кредита.
-Ако падне цена некретнина, пада и куповна моћ и вредност плата. Друго, онда скаче цена кредита, тако да не могу два добра. Кад су јефтини кредити, скупи су станови, кад су скупи кредити, јефтини су станови. Сад је нешто између - релативно јефтини кредити и релативно скупи станови. Константан раст цена ће се наставити, време за куповину стана је кад год је то могуће, а то је сад - рекао је Ђоковић.
Говорећи о гаражним местима, која у Београду коштају и до 66.000 евра, Ђоковић је рекао да ће цене гаража да расту, а да престоница, као и већина градова у Србији, има проблем са гаражним и паркинг местима.
Онима који немају довољно новца да купе стан, а желе да инвестирају новац који имају, саветује да купе гаражу, односно гаражно место, истичући да је “гаражни бизнис” веома исплатив.
-Ту нема никаквог одржавања, не може да пукне бојлер, да подстанар однесе телевизор, а повраћај новца је јако добар - рекао је Ђоковић.