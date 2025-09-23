few clouds
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОБРА ВЕСТ ЗА ПИКСИЈА Мадуеке пропушта меч против Србије у новембру

23.09.2025. 14:01 14:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Chelsea Football Club
Фото: Youtube prinstcrin/Chelsea Football Club

ЛОНДОН: Енглески фудбалер Нони Мадуеке пропустиће меч против Србије 13. новембра у квалификацијама за Светско првенство, саопштио је данас његов клуб Арсенал.

Како је саопштио Арсенал, Мадуеке (23) ће због повреде колена задобијене у мечу против Манчестер Ситија паузирати најмање два месеца. 

Повреда Мадуекеа је нови тежак ударац за тренера екипе Микела Артету, пошто су ван строја и Кај Хаверц, Мартин Едегор и Габријел Жесус. 

Мадуеке је пре две недеље у убедљивој победи Енглеске над Србијом 5:0 у Београду био стрелац другог гола на мечу. Енглеска има широм отворен пут ка директном пласману на Мондијал, пошто има пет победа из пет мечева и максималних 15 бодова. Другопласирана Албанија има осам бодова из пет мечева, а Србија седам из четири утакмице. Први из Групе К ће директно на СП, другопласирани ће у бараж.

 

репрезентација енглеске у фудбалу
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај