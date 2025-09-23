ДОБРА ВЕСТ ЗА ПИКСИЈА Мадуеке пропушта меч против Србије у новембру
ЛОНДОН: Енглески фудбалер Нони Мадуеке пропустиће меч против Србије 13. новембра у квалификацијама за Светско првенство, саопштио је данас његов клуб Арсенал.
Како је саопштио Арсенал, Мадуеке (23) ће због повреде колена задобијене у мечу против Манчестер Ситија паузирати најмање два месеца.
Повреда Мадуекеа је нови тежак ударац за тренера екипе Микела Артету, пошто су ван строја и Кај Хаверц, Мартин Едегор и Габријел Жесус.
Мадуеке је пре две недеље у убедљивој победи Енглеске над Србијом 5:0 у Београду био стрелац другог гола на мечу. Енглеска има широм отворен пут ка директном пласману на Мондијал, пошто има пет победа из пет мечева и максималних 15 бодова. Другопласирана Албанија има осам бодова из пет мечева, а Србија седам из четири утакмице. Први из Групе К ће директно на СП, другопласирани ће у бараж.