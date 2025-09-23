few clouds
ВЕЛИКА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА НА ПЕШТЕРУ Орлови добијају свој ‘ВИП ресторан’, природа нови сјај

23.09.2025. 12:27 12:28
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: РИНА

СЈЕНИЦА: Нетакнути бисер Србије свакако је Пештерска висорован, која постаје све популарнија међу домаћим, али и страним посетиоцима.

Велико природно богатство, разноврсност биљног и животињског света чине овај простор заиста јединственим.

Овог викенда управо на Пештерској висоравни организује се велика еколошка национална кампања коју реализује Министарство заштите животне средине.

- Сређујемо хранилишта за орлове, правимо “ВИП ресторан” за крилате владаре неба. Истражујемо биљни и животињски свет, фарбамо, чистимо и уређујемо , да овај рај буде баш онакав какав заслужује, кажу организатори.

Туристи у овај крај долазе у групама и то из свих делова света. Највише има Пољака, Кинеза, Руса али ту су наравно и домаћи и гости из региона. Захваљујући одушевљеним гостима са свих мердијана, сјајне фотографије из тог дела Србије обилазе свет.

- Фотографисање не престаје, сви желе да забележе меандре, птице, пејзаже. На Пештерском пољу посебно уживају у миру и погледу са брда Тројан, посети изворима и птицама око Пештерског језера. Неки део времена увек оставе за тишину и медитацију. Јако су популарне вожње чамцем и планинарење. Посматрање птица (бирдwатцхинг) је посебно интересантно за стране туристе, док се код домаћих интересовање углавном јавља међу љубитељима природе, каже туристички водич Сабахудин Абдагић.

Пештер пештерска висораван орлови
Магазин Путовања
