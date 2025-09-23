ПИЛИЋ ЈЕ ВОЛЕО СРПСКУ ГЛУМИЦУ Упознали се на новосадском корзоу, испред ТАНУРЏИЋЕВЕ ПАЛАТЕ! Овако су говорили о својој љубави

Играо је финала Гренд слемова, освајао их и тренирао оне најбоље, а наравно, име које се ту највише истиче је оно Новака Ђоковића. Није никада крио колико је срећан због свих успеха које је Ноле постигао током своје каријере.

Ипак, чувени Сплићанин је вешто умео да сакрије детаље приватног живота, мада се у јавности често појављивао заједно са својом супругом, познатом српском глумицом Мијом.

Реч је о Мији Адамовић, која је после венчања преузела презиме сплитског тенисера и касније је била позната као Мија Пилић.

Упознали су се на потпуно интересантан начин, у шетњи корзоом давне 1959. године у Новом Саду, у тренутку када је Мија имала свега 17 година. Пилић је тада био у Војводини због стипендије, када је на позив дошао да студира и тренира у Српској Атини.

- Прихватио сам, и то је ми је била најбоља одлука у животу. Кад сам угледао моју Мију… Иако, упркос осећајима, нисам реаговао одмах. Но, Мија ми није излазила из главе. Упознавао сам друге девојке, али пред очима ми је увек била само Мија - рекао је Пилић за хрватског издање листа "Глорија".

Са друге стране, Мија је такође одмах знала да жели да проведе читав живот заједно са Николом и истицала је да никада неће заборавити тренутак када су се први пут видели.

- Био је то мој први дан после школе, на корзоу испред Танурџићеве палате. Када сам угледала Николу, био је то – гром! Потрес. Знала сам да је то – то! Дуго смо се само гледали и гледали, у пролазу. Што каже Ђоле Балашевић, код нас је све "има времена". Никола је касније замолио једног пријатеља да нас упозна. Био је заиста леп, онако висок и рићкаст. Што рече моја тетка Зора, "као да га је Швеђанка родила" - рекла је глумица својевремено за НИН.

Иако је Пилић због тениских обавеза доста често морао да путује, он и Мија су стално били у контакту и користили су сваки слободан тренутак да буду заједно.

Венчали су се тек после дуже везе седамдесетих година, а у браку су добили сина Ника и ћерку Даниелу. Први пут су рекли "да" у југословенској амбасади у Лондону, а онда су имали још два венчања. Између осталог, на једној од свадби су им лично честитали и Ричард Бартон и Елизабет Тејлор, који су се налазили у истом хотелу.

Мија се касније одрекла своје каријере како би се посветила породици, а врло често је помагала и око рада тениске академије, тако да је доста времена проводила заједно и са Новаком Ђоковићем, али и Борисом Бекером и Гораном Иванишевићем.

