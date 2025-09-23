ЗБОГ ПЕТ БЕНЕФИТА ТРЕБА ЈЕСТИ ОВЕ ЦРВЕНЕ БОБИЦЕ СВАКИ ДАН Помаже код проблема са потенцијом и смањује крвни притисак
Нар садржи низ корисних биљних једињења, више него друге намирнице. Студије су показале да може донети много користи вашем телу, смањујући ризик од разних болести.
Иако је веома сладак и садржи знатну количину шећера (једна шољица садржи 24 грама шећера и 144 калорије), то се елиминише свим добробитима ових црвених бобица. Лекари и нутриционисти издвојили су пет здравствених предности нара, које се заснивају на научним доказима и због којих би одмах требало да почнете да једете нар.
Проблеми с потенцијом
Сок од нара може помоћи код еректилне дисфункције. Оксидативна оштећења могу нарушити проток крви у свим деловима тела, укључујући еректилно ткиво. Показало се да сок од нара помаже у повећању протока крви и еректилног одговора. У студији на 53 мушкарца са еректилном дисфункцијом нар је донео видљиву корист.
Противупални ефекти
Хронична упала један је од водећих покретача многих озбиљних болести. Ово укључује болести срца, дијабетес типа 2, Алцхајмерову болест, па чак и гојазност. Нар има моћна противупална својства захваљујући антиоксидансима.
Смањује крвни притисак
Висок крвни притисак (хипертензија) један је од водећих покретача срчаног и можданог удара. У једној студији људима са хипертензијом знатно се смањио крвни притисак након што су конзумирали 150 мл сока од нара дневно током две недеље. Друге студије су откриле сличне ефекте, посебно за систолни крвни притисак.
Борба против инфекција
Биљна једињења у нару могу помоћи у борби против штетних микроорганизама. На пример, показало се да се боре против неких врста бактерија, као и против кандиде. Антибактеријски и гљивични ефекти могу вас заштитити од инфекција и упала у устима. Ово укључује стања попут гингивитиса, пародонтитиса и стоматитиса.
Ефектније вежбање
Нар је богат дијететским нитратима, за које се показало да побољшавају перформансе вежбања. Студија на 19 спортиста који су трчали на траци за трчање показала је да је један грам екстракта нара 30 минута пре вежбања знатно побољшао проток крви, одлажући почетак умора и повећавајући ефикасност вежбања. Потребно је више студија, али изгледа да нар, попут репе, може бити користан за физичке перформансе.