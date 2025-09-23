ОВДЕ ЂОКОВИЋ ПИЈЕ РАКИЈУ И ЈАШЕ КОЊЕ Тајна популарности катуна под Дурмитором
ЖАБЉАК: Смештено на 1.600 метара надморске висине у нестварној природној лепоти и само на шест километара од центра Жабљака, налази се етно-катун Дурмитор.
Тројица рођене браће из породице Караџић желела су да остану на својим имањима и нису попут многих из овог краја отишли у велики град, успешно се баве пољопривредом и туризмом и доказују да је успех загарантован ако се вредно ради и довољно жели.
- Читава породица је укључена у посао, радимо сложно све послове, мада свако има и нека своја задужења. Неко се више фокусира на пољопривреду, други брат више ради са коњима, али сви радимо сложно и то је оно што је најважније. Кад смо започињали нисмо се надали оваквом успеху, али сада у наше катуне долазе људи са свих страна света. Оно што нас радује, јесте да се увек изнова враћају код нас - каже за РИНУ један од браће Александар Караџић.
У њиховом домаћинству нема луксуза и сваки део оправдава назив етно-катун. Почели су са једном колибом, а онда су своје смештајне капацитете богатили новим аутентичним колибама. Све су грађане ручно и искључиво од дрвета, а од других материјала ту су још само ексери. Струја је уведена тек пре пар година, а вода је и даље она чиста и изворска. Ноћење у овим колибама креће се око 15 еура по особи, а гостима је доступан ресторан са националном кухињом и јахање по нестварним кајолицима.
- У нашим колибама имају само кревети и простор за гардеробу. На поду су стари ћилими, а од украса ту су само стари алати. Купатило је заједнично. Иако можда звучи чудно, али странци обожавају управо овакав вид одмора где је све подређено искључиво природи и далеко од ужурбаног света чији су свакодневни део. Сваки пут кажу да се нигде нису одморили него као код нас подно Дурмитора у колиби - додају Караџићи.
Њихов етно-катун стекао је и светску славу, јер већ две године гост им је највећи спортиста свих времена Новак Ђоковић који је са породицом уживао у јахању и дружењу са мештанима.
- Новак је заиста сјајан, диван је и добар младић. Велика нам је част што воли да дође код нас, попио је ракију, причао са мештанима, јахао коња Вранца. Свакако да нам његова посета много значи, то нам је реклама какву смо само могли да пожелимо - кажу вредни Дурмиторци.
Гости у њихов катун стижу са свих страна света, а ударни период јесте летња сезона која траје у већини случајева од маја до краја септмебра. Ове године оборени су рекорди посећености.
- Ово је наша кућа, Дурмитор је наш директор и ми се управљамо према њему. Зато и све што смо овде направили је у складу са природом и од природних материјала. Људи овде кад дођу, потрудимо се такође да се осећају као код своје куће и то они виде и цене и увек се враћају. То нам је најбољи показатељ да радимо како треба - кажу Караџићи.
У ресторану националне кухиње краљ трпезе је свакако дурмиорске јагње, спремљено на домаћи начин, али ту су и незаобилазни качамак и приганице. Оно што је важно цене су и више него пристојне и приступачне за свачији џеп.