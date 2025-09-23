Скупљање шкољки, храњење голубова, уношење пластике СВЕ ОВО МОЖЕ СКУПО ДА ВАС КОШТА У ИНОСТРАНСТВУ Казне иду и до неколико хиљада евра па чак и затвора
Путовања доносе незаборавне успомене, али и изненађења у виду необичних закона и правила којих туристи често нису ни свесни.
Од забране уношења пластике на Каприју, преко казни за храњење голубова у Сингапуру, па све до неугодних ситуација у Јапану – нека понашања могу вас коштати стотине, па чак и хиљаде евра.
Италија: казна за песак и пластику
На Сардинији и другим популарним италијанским плажама забрањено је скупљање песка, шљунка и шкољки – а казне досежу и до 1.000 евра. На острву Капри иде се и корак даље: уношење пластике за једнократну употребу (кесе, прибор за јело, тањири, амбалажа) строго је забрањено. Прекршиоци ризикују казну до 500 евра, а брање биљака и цвећа такође је санкционисано.
Португал и бинго без лиценце
У Португалу бинго потпада под строге законе о коцкању, па је чак и посматрање нелиценцираних игара у парковима кажњиво. Туристи могу завршити са високим новчаним казнама, а у екстремним случајевима и у затвору.
Сингапур и Хонг Конг: казне за ситнице
У Сингапуру храњење голубова кошта чак 500 долара, док се у Хонг Конгу бацање смећа или пљување на улици кажњава са око 300 фунти.
Јапан: пазите шта радите у ресторану
У Јапану расправљање око рачуна може вас довести до хапшења. Туристима се саветује да пре наручивања детаљно провере ценовник и услове, посебно у баровима и ресторанима.
Грчка и „нулта толеранција“
Грчка строго санкционише бучно понашање и увреде на јавном месту. Показивање задњице, рецимо, третира се као озбиљан прекршај који може завршити затвором.
Турска, Немачка и Кариби: од заставе до моде
У Турској увреде на рачун заставе или државе кажњавају се затвором од шест месеци до три године. У Немачкој прелазак улице на црвено може вас коштати 5 евра – или више, ако изазовете инцидент. На Карибима, пак, ношење камуфлажне одеће је забрањено како туристи не би били помешани са војним особљем.