ТУРИСТИ УСКОЧИЛИ МЕЂУ ГОНДОЛИЈЕРЕ ДА СЕ БРЧКАЈУ, ПА ПРОТЕРАНИ ИЗ ВЕНЕЦИЈЕ Мештани бесни: „Ово није Дизниленд, казне су прениске и само ће подстаћи жељне виралних снимака”
Неименовани британски држављанин (35) и његова партнерка из Румуније (25) протерани су из Венеције пошто су ухваћени како скачу у чувени Велики канал, током последњег дана одмора.
Инцидент се одиграо пред очима запањених гондолијера, који су одмах обавестили полицију. Према наводима медија, пар је кажњен са по 390 фунти и наређено им је да напусте град у року од 48 сати.
Бес локалног становништва
Купање у каналима Венеције је строго забрањено, пре свега због опасности од гондола и моторних чамаца који туда непрестано пролазе, преноси Daily Mail.
Надлежни су се захвалили гондолијерима на брзој реакцији и пријави, истакавши да овакво понашање нарушава ред и безбедност у легендарном граду.
@metrouk A couple have been banned from Venice after being caught swimming in its Grand Canal. A British man and his Romanian partner were asked to leave the UNESCO World Heritage city after gondoliers saw them taking a plunge in the water and alerted local police. #venice #banned #funnytok #italy #grandcanal ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones
Вест је изазвала огорчење међу локалним становницима и члановима грађанске иницијативе „Венеција није Дизниленд“, који годинама упозоравају на бахато понашање туриста.
„Више не могу да их поднесем. Где год дођу, направе хаос”, написала је једна жена на Фејсбук страници групе.
Ранији инциденти
Многи су оценили да су казне „прениске” и да ће само подстаћи туристе жељне виралних снимака.
„Треба их затворити док не плате казну, а затим их укрцати на авион у купаћим костимима“, гласио је један од коментара.
Ово, међутим, није први пут да туристи праве проблеме у Венецији. Прошле године, градоначелник Луиђи Бруњаро јавно је осудио мушкарца који је скочио са троспратне зграде у канал, назвавши га „идиотом“.
Још 2018, туристи су скакали са моста Ријалто, док је две године раније неименовани Новозеланђанин завршио у болници након што је скочио са моста и ударио у водени такси.