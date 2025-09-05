ГОНДОЛИЈЕРИ У ВЕНЕЦИЈИ ПОБЕСНЕЛИ Туристи открили превоз за само 2 евра ЕВО КО ЈЕ КРИВ ЗА ЈЕФТИНУ ВОЖЊУ
Некада скривена тајна Венеције, вожња за само 2 евра сада ствара хаос! Редови туриста су све дужи, а гондолијери страхују за своју будућност...
Многи кажу да је посета Венецији једноставно незамислива без вожње гондолом. Међутим, то класично 30-минутно искуство, за које локалци кажу да најбоље дочарава дух овог изузетно популарног "италијанског града на води", коштаће вас чак 90 евра.
А онда су на сцену ступили травел инфлуенсери, који су на друштвеним мрежама почели масовно да промовишу знатно јефтинију замену, што је изазвало велики талас незадовољства међу гондолијерима. Због открића, кажу они, сада трпи посао од којег живе.
Објаве на мрежама изазвале хаос на станицама
Како преноси портал Јуроњуз (Euronews), за све су заправо криви мини-трајекти (traghetti). Иако веома личе на гондоле, они се користе само за прелазак Великог канала (Цанал Гранде) по ширини, и то искључиво на местима где у близини нема мостова (а укупно их има само четири). Зато су ови трајекти у ствари превозно средство намењено искључиво локалном становништву.
Ипак, на одређеним местима дуж Великог канала постоје станице на којима се можете укрцати на трајекте, бродове који изгледом подсећају на шире и дуже гондоле. Имајући у виду чињеницу да вожња овим пловилом кошта свега 2 евра, није ни чудо што су туристи полудели за њима. На станицама се стварају огромне гужве, а становници Венеције су на ивици очаја.
Филмски фестивал у Венецију доноси хаос?
Неки сматрају да би трајекти требало да буду скупљи за оне који их користе из разоноде, а не из потребе, док други предлажу да се њихове станице потпуно уклоне са Гуглових мапа. Локалци страхују да би ситуација могла постати још хаотичнија када почне чувени Венецијански филмски фестивал (Мостра Интерназионале д'Арте Цинематографица ди Венезиа), на којем се очекују стотине хиљада посетилаца.
Јер до пре неколико година, трајекте су користили углавном локалци. Међутим, откад су се информације о тим бродовима почеле делити по друштвеним мрежама и на навигацији на мапама (Гоогле Maps), редови туриста који чекају вожњу уз канал постали су непрегледни.
Локалци траже бесплатну вожњу гондолом
Карта за мини-трајекте за туристе кошта 2 евра, док становници Венеције плаћају 0,70 евра. Ипак, неки мештани инсистирају на јаснијем одређивању цена. Траже да вожња за њих буде потпуно бесплатна, а да се цена за туристе повећа.
"Покушавамо да објаснимо туристима да су локални људи приоритет јер је услуга намењена управо њима, али то није лако", пожалио се локалним медијима Маурицио Гали (Мауризио Galli).
Градски одборници сада предлажу потпуно уклањање станица са Гуглових мапа. Док венецијански водени аутобуси (вапорети) имају две одвојене улазне тачке, једну за становнике, а другу за туристе, чиме се локалном становништву даје предност, није тако са бродовима, који су очигледно постали јефтина замена за гондоле.
"Свакога ко представи превоз на трајекту као вожњу гондолом требало би казнити", закључује Гали.
б92