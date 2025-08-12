ЈЕВРЕЈСКИ ПАР ДОЖИВЕО НЕЧУВЕНО ПОНИЖЕЊЕ У ВЕНЕЦИЈИ Мушкарци их пљували, поливали водом, хушкали пса на њих, а пролазници се понашали као да се ништа није догодило
Амерички пар, туристе који су боравили на кратком одмору у италијанском граду Венецији, а који припадају хасидској групи Чабад-Лубавич, малтретирала су тројица мушкараца, извештава венецијански лист „Газетино”.
Били су врло препознатљиви као Јевреји јер је мушкарац носио кипу и дугу браду, док је жена била у петом месецу трудноће.
У извештају листа који цитира неименоване очевице наводи се да су се туристи у суботу касно увече шетали у близини чувеног моста Риалто у центру града, када их је без повода узнемиравала група од тројице мушкараца, преноси Тајмс оф Израел.
Мушкарци су бацали воду на пар и пљували их, а мушкарцу су довикивали да је "прљави Јервејин", пре него што је један од нападача пустио свог великог пса са повоца и наредио псу да нападне Израелца.
Пас је покушао да га нападне, али је загризао мобилни телефон у његовом џепу.
Пар је потом успео да побегне и стигао до кошер ресторана који припада члану локалне Чабад заједнице, где су раније ручали.
Пар није пријавио напад властима, а неколико сати касније напустио је град да би се вратио у Америку, али су, према „Газетину", други чланови јеврејске заједнице обавестили полицију, која је покренула истрагу.
„Није важно да ли су жртве напада припадници Чабада или нису”, рекао је за лист Сион Јехиел Банин Рахамим, власник ресторана „Гам Гам”.
„Жалосно је што се овако озбиљни напади догађају у нашем граду, који сам одувек сматрао и још увек сматрам толерантним и интелигентним. Напад ни на који начин није био изазван, а пролазници су се понашали као да се ништа није догодило”, рекао је он.