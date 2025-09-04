ЊУЈОРК ТАЈМС ПОКУШАО ДА ОТКРИЈЕ ТАЈНУ НОВАКА ЂОКОВИЋА Нестао на 5 недеља и вратио се јачи него пре; Грчеви, падови, бол... попије таблету и настави даље... ДОКЛЕ МОЖЕ ДА ИДЕ?
"Њујорк тајмс" анализирао је игру Новака Ђоковића, његове наступе на Ју-Ес опену и дилему кроз које пролази - уму је можда и доста тениса, али тело му каже "није још".
Пред долазак у Њујорк нашао је формулу да опет направи успех, који и јесте направио.
Новак Ђоковић заказао је сусрет са Карлосом Алкаразом у полуфиналу Ју-Ес опена за петак у 21 час и док га многи не виде као фаворита, што због година, што због ритма у којем се налази Шпанац, "Њујорк тајмс" имао је другачије гледање. Овај медиј тврди: "Новак Ђоковић је оптимизовао свој ум и тело за тенис на Ју-Ес опену - пронашао је ритам", стоји у тексту Метјуа Фотмена. Међутим, кроз читав текст провлачи се питање 'докле више'?
Новак Ђоковић у Њујорк је стигао без припремног турнира и након месец и по паузе од такмичарских мечева. Навијачи су га последњи пут гледали на Вимблдону, али Србин је знао да му је пауза неопходна и да је у позним играчким годинама паметно коришћење снаге најбоља формула за победу. Ипак, недостатак мечева могао се приметити у првим мечевима, било му је потребно времена да пронађе ритам.
"Након што је кроз прва два меча пролазио као у магли, без готово икакве енергије и страсти, делујући као да му није превише стало до исхода, пронашао је оно нешто", наведено је у тексту Метјуа Футермана.
Анализирао је аутор и Новаков пут до полуфинала: "Ђоковић, 38, у прва два меча изгледао је као да би радије био било где другде него у Њујорку. Деловао је потпуно незаинтересовано током меча првог кола против младог Американца Лернера Тијена, играног прве вечери турнира. У следећем колу суочио се са озбиљном претњом од још једног младог Американца Закарија Свајде, који је добио први сет и имао брејк предности у другом. Ђоковић се једва трудио да испрати уобичајену рутину за 'лоше дане', када обично критикује тренере или сломи рекет да би се разбудио."
"Свајда је, као и Тијен, на крају пао, делом због грчева. Током оба меча, Ђоковић је једва обраћао пажњу на хиљаде навијача који су напунили стадион Артур Еш како би уживали у игри тенисера који је 24 пута био гренд слем шампион, пре него што се повуче."
Према твдрњи новинара "Њујорк тајмса", Новак је у сусрету са Камероном Норијем променио ритам меча, одиграо је боље сервисе него икад пре на Ју-Ес опену, што је оцена са којом се неки вероватно неће сложити, али сигурно за њу има основа.
"Након два тешка сета против Камерона Норија у петак - укључујући и медицински тајм-аут након незгодног увртања на мрежи - Ђоковић је пронашао свој ритам. Сервирао је боље него икада на Ју-Ес опену, са 18 асова. Бранио се одлично, јурио дроп-шотове, стезао песницу, подизао публику после сјајних поена и чак отплесао неколико покрета након снажног форхенда којим је дошао до меч лопте и победе у четири сета."
Да ли све ово још има смисла?
Новак Ђоковић има 38 година и мало је рећи да игра сјајно, пошто је на четири гренд слема обезбедио четири полуфинала. Много млађи ривали нису успевали да савладају Србина на том путу. Према томе, зашто би напустио тенис? С друге стране, пре годину дана Новак је славио у Паризу ња Олимпијским играма и комплетирао оно што му је у гомили признања недостајало - златну медаљу са Олимпијских игара. Тада је победио Алкараза, па поново на Аустралијан опену у четвртфиналу. Да ли ће и сада?
"Али сада, уласком у другу недељу гренд слема по 69. пут у каријери, Ђоковић се суочава с питањем које није морао да постави себи већ дуго: Да ли све ово још има смисла?" запитао се новинар. "Новак је поново на две победе од своје 25. гренд слем титуле."
Позвао се новинар у тексту и на Новакове речи и Јанику Синеру и Карлосу Алкаразу, па је цитирао Србина после Вимблдона: "Они су дефинитивно неколико нивоа изнад свих осталих у овом тренутку."
Наставио је Футерман: "Затим је практично нестао на пет недеља на одмор са породицом. Обично проводе то време у Црној Гори, пре него што се појави на турниру у Синсинатију. Ове године прескочио је Синсинати, одлучивши да одмори тело и ум и проведе више времена са породицом. После пораза на трави, рекао је да је ова сезона донела нови, нежељени образац: на сваком гренд слему стизао је до завршнице са полупразним резервоаром. Ум је говорио 'иди', тело је говорило 'не'".
Како су изгледала Новакова полуфинала?
Новак је на сва четири гренд слема стизао до полуфинала у 38 години, али то као да се занемарује. "У Мелбурну је повредио задњу ложу у четвртфиналу против Алкараза и предао меч Звереву у полуфиналу после једног сета. У Паризу је ушао успорено против Синера, брзо изгубио први сет и остатак меча јурио резултат. Када је коначно нашао ритам, Синер је већ био на корак од победе. На Вимблдону је пао у четвртфиналу и повредио кук. Играо је против Синера, али му је кретање било ограничено и изгубио је у три сета."
Новак поставља рекорде током каријере, али они сада су му препрека млади играчи, па би новајлије могле да му поруше планове.
"Од тада покушава да реши још једну загонетку своје форме. Ђоковић је годинама савладавао уметност играња две седмице мечева на пет сетова и освојио 24 гренд слема - више него било који мушкарац у модерној ери. Али сада су се појавила двојица 'генерацијских' талената. Њихово надметање захтева нови ниво припреме, другачији од оног који су тражили Федерер, Надал и Мареј."
"Ђоковић је две деценије био спреман да проба све како би добио и најмању предност. Храни се као аскета, избегава алкохол и бира намирнице из плодне земље. Користи хипербаричне коморе у облику јајета за опоравак. Носи мистериозне налепнице на грудима док игра. Његове вежбе после мечева су теже него припреме других тенисера ван сезоне. А опет, свестан је да можда све то више није довољно."
Које препреке Новак сада пролази?
Сада је ветеран на терену, али и даље фаворит. Ипак, јасно је да су му године највећа препрека.
"Сада се бори с временом и стварношћу старења - зидовима које ниједан спортиста не може да пробије заувек. Игра игру за коју зна да је неће вечно добијати - можда чак изгуби већ за неколико дана, иако може да има још неколико великих тренутака. Иза следећих рунди чекају озбиљни изазивачи. Чак и ако савлада једног од најбољих двојице на свету, Карлоса Алкараза, врло вероватно ће морати да победи и другог."
"Некада то иде боље, некада лошије. Током два и по меча у првој недељи његовог 81. гренд слема, није ишло добро и Ђоковић није скривао фрустрацију. Рекао је да његово понашање на терену није знак да не жели да буде у Њујорку, већ само разочарање игром - и чињеницом да ће због даљег пласмана пропустити рођендан своје ћерке Таре 2. септембра, што му тешко пада."
"У интервјуу после меча с Норијем, уперио је прст у камеру као филмски негативац и послао поруку ривалима: своје тајне не открива. Његово тело га је кочило на претходна три гренд слема. Знао је да постоји ризик кад долази "хладан", иако је тренирао озбиљно три недеље пре Ју-Ес опена. Мастерс турнири као Синсинати сада трају предуго за њега, каже. Такмичење, физичка спремност, издржљивост - нису проблем. Проблем је што не игра добро."
Да ли је награда коју тражи достижна?
Поново се осврнуо на Новакове речи да није ствар у мотивацији, већ у лошој игри. А потом је изнео оцену виђеног у Новаковим успонима и падовима.
"А, онда су почели физички проблеми против Норија. Водио је 5:3 у првом сету кад се незгодно окренуо и повредио доњи део леђа. Узео је медицински тајм-аут, па се вратио и освојио сет. Али у другом је пао - није имао снагу за ударце. Узео је лекове против болова и кренуо да игра паметно, чекајући да почну да делују. При резултату 4:4, оштро је кренуо удесно, пао и устао тешко. У трећем сету, при вођству 4:1, поново је осетио бол у десном стопалу и практично предао наредна три поена."
"Деловало је као да му је ово трећи гренд слем у години који ће изгубити због свог тела. Али тада је пронашао свој ритам - стиснуо песницу, покренуо публику, напао ривала и вратио се. Нори није имао одговор, али Ђоковићево тело и даље је постављало много питања његовом уму."
"Сада мора да одговори на највећа питања од свих: Докле може да иде? Колико дуго жели да решава ту загонетку? И да ли је награда коју тражи уопште достижна? Каже да и даље ужива у изазову и такмичењу, али води унутрашњи дијалог са собом о томе колико још жели да остане у овом свету."
Mondo.rs