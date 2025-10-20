(ФОТО) СВЕТ СПОРТА У ЖАЛОСТИ Нема више једног од најомиљенијих бекова ФУДБАЛЕР ПРЕМИНУО У 36. ГОДИНИ
Амерички фудбал остао је без једног од својих препознатљивих лица из прошле деценије.
Даг Мартин, бивши "ранинг бек" НФЛ тимова Тампа Беј Баканирса и Оукленд Рејдерса, преминуо је изненада у 36. години, саопштила је породица.
Вест је први објавио амерички портал ТМЗ, док је породица потврдила трагичне информације преко новинара Фокс Спортса, Грега Аумана, који дуги низ година прати Тампа Беј.
- Са великом тугом вас обавештавамо да је Даг Мартин преминуо у суботу ујутру. Узрок смрти још увек није потврђен. Молимо вас за приватност у овим тешким тренуцима - наводи се у званичном саопштењу породице.
Мартин је у НФЛ стигао 2012. године, када је изабран као 31. пик прве рунде драфта, након сјајних партија на колеџу за Боисе Стате. Због ниског раста и снажне грађе, надимак који га је пратио током целе каријере био је — "Мусцле Хамстер".
Већ у руки сезони бриљирао је: за Тампа Беј је у 16 утакмица истрчао 1.452 јарди и постигао 11 тачдауна. Навијачи НФЛ-а посебно памте утакмицу против Оукленда 4. новембра 2012, када је сам остварио 251 јард и четири тачдауна, предводећи Баксе ка победи 42:32.
Након повреда које су успориле његов развој у наредне две сезоне, Мартин се 2015. године вратио у великом стилу, са 1.402 јарди, укључујући и најдужи тачдаун трк каријере од 86 јарди. Те године је по други пут изабран на Про Боул.
Нажалост, проблеми са повредама и суспензија због допинга 2016. године бацили су сенку на остатак његове каријере. У Оукленд Рејдерсима је одиграо последњу сезону 2018. године, након чега се повукао из професионалног спорта.
The NFL family mourns the loss of Doug Martin.
We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates. pic.twitter.com/wewX7soP6B
— NFL (@NFL) October 19, 2025