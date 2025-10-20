light rain
(ФОТО) СВЕТ СПОРТА У ЖАЛОСТИ Нема више једног од најомиљенијих бекова ФУДБАЛЕР ПРЕМИНУО У 36. ГОДИНИ

20.10.2025. 08:07
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Амерички фудбал остао је без једног од својих препознатљивих лица из прошле деценије.

Даг Мартин, бивши "ранинг бек" НФЛ тимова Тампа Беј Баканирса и Оукленд Рејдерса, преминуо је изненада у 36. години, саопштила је породица. 

Вест је први објавио амерички портал ТМЗ, док је породица потврдила трагичне информације преко новинара Фокс Спортса, Грега Аумана, који дуги низ година прати Тампа Беј.

- Са великом тугом вас обавештавамо да је Даг Мартин преминуо у суботу ујутру. Узрок смрти још увек није потврђен. Молимо вас за приватност у овим тешким тренуцима - наводи се у званичном саопштењу породице.

Мартин је у НФЛ стигао 2012. године, када је изабран као 31. пик прве рунде драфта, након сјајних партија на колеџу за Боисе Стате. Због ниског раста и снажне грађе, надимак који га је пратио током целе каријере био је — "Мусцле Хамстер".

Већ у руки сезони бриљирао је: за Тампа Беј је у 16 утакмица истрчао 1.452 јарди и постигао 11 тачдауна. Навијачи НФЛ-а посебно памте утакмицу против Оукленда 4. новембра 2012, када је сам остварио 251 јард и четири тачдауна, предводећи Баксе ка победи 42:32. 

Након повреда које су успориле његов развој у наредне две сезоне, Мартин се 2015. године вратио у великом стилу, са 1.402 јарди, укључујући и најдужи тачдаун трк каријере од 86 јарди. Те године је по други пут изабран на Про Боул.

Нажалост, проблеми са повредама и суспензија због допинга 2016. године бацили су сенку на остатак његове каријере. У Оукленд Рејдерсима је одиграо последњу сезону 2018. године, након чега се повукао из професионалног спорта. 

(Telegraf.rs)

