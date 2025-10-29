(ФОТО) СРУШИЛА СЕ ЗГРАДА У ТУРСКОЈ! Двоје деце погинуло, једно спашено ПОТРАГА за родитељима у рушевинама
Потрага за родитељима породице Билир је у току. На месту несреће ангажовано је 627 спасилаца, укључујући 480 чланова тимова за потрагу и спасавање.
Двоје деце је погинуло, осамнаестогодишња девојка која је била заробљена у рушевинама у међувремену је спасена, а потрага за њиховим родитељима је још у току у турском граду Гебзе, у провинцији Коџаели, након што се јутрос око 7.30 часова, по локалном времену, срушила седмоспратна стамбена зграда из за сада непознатог разлога, саопштили су локални званичници.
Заменик министра унутрашњих послова Турске Мехмет Акташ изјавио је да је у тренутку урушавања у згради боравила петочлана породица Билир, док су остали станови били празни, пренео је турски јавни сервис ТРТ.
Према његовим речима, из рушевина су извучена тела 12-годишњег Мухамеда Емира и 14-годишње Хајруннисе, док је њихова сестра, 18-годишња Дилара Билир, пронађена жива и спасена.
- На терену је укупно 627 спасилаца, од чега 480 припадника тимова за потрагу и спасавање. Настављамо с напорима да дођемо до преосталих чланова породице. Наша нада и молитва су да их пронађемо живе - рекао је Акташ.
На питање новинара да ли су деца била заједно у тренутку несреће, Акташ је потврдио да је све троје извучено из исте просторије, док су родитељи, према првим подацима, били у другој соби.
- На основу досадашњих сазнања, у згради се налазило пет особа и нема доказа да је било још неког - додао је он.
Акташ је навео да су спасиоци стигли до спрата на којем је била породица и да се претпоставља да су сви били на истом месту. Узрок урушавања биће познат након техничких и судских истрага које су у току под надзором Тужилаштва у Гебзеу.
На питања новинара о могућим претходним оштећењима зграде, Акташ је рекао да општини није упућен ниједан званичан извештај о проблемима.
- Зграда је имала све потребне дозволе и прошла је инспекције - додао је.
Зграда је изграђена 2012. године, а усељена 2013.
Град Гебзе налази се дуж северноанадолске раседне линије и био је један од главних центара погођених земљотресом јачине 7,6 степени Рихтерове скале 1999, када је погинуло око 18.000 људи.