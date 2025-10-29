МОСКВА ШАЉЕ ПОРУКУ: Састанак Путина и Трампа само ако има суштину
МОСKВА: Одлука о новом састанку председника Русије и Сједињених Америчких Држава, Владимира Путина и Доналда Трампа биће донета након што се припреми његов садржај, изјавио је данас заменик руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
"Kада припремимо садржај, онда ће, сигуран сам, председници одлучити о свом састанку, о новом контакту. Што се тиче времена и места састанка, Будимпешта је свакако јавно поменута", рекао је Рјабков на конференцији за новинаре, преноси ТАСС.
Рјабков је казао да је Русија од првог дана говорила да је садржај састанка најважнији.
"Верујемо да оквир који је створио састанак наших лидера у Енкориџу мора бити испуњен конкретним детаљима, споразумима и одлукама. И управо на тој основи морамо кренути напред", нагласио је Рјабков.
Он је додао да је на састанку Путина и Трампа на Аљасци постигнуто обострано разумевање о томе како то учинити. Састанак у војној бази близу Енкориџа на Аљасци одржан је средином августа, и трајао је око три сата.
Трамп и Путин су разговарали у четири ока у лимузини америчког председника на путу до главног места састанка, а посебан састанак одржан је уз присуство њихових помоћника и шефова дипломатских мисија.
Раније је, након телефонског разговора са Путином, Трамп објавио да су се договорили да се ускоро састану у Будимпешти. Амерички лидер је касније појаснио да би се састанак могао одржати у наредне две недеље.