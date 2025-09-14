ПЕВАЧИ ПРЕЖИВЕЛИ ДРАМУ У АВИОНУ КА БЕОГРАДУ „Молила сам се Богу да ми опрости све грехе“
Путовање више естрадних уметника претворило се у прави кошмар када је авион на лету за Београд упао у јаке турбуленције.
Певачица Махрина открила је да је током тог лета доживела највећи страх у животу.
– Људи, једва сам преживела овај лет. Још се тресем и не могу да дођем себи. Турбуленције су биле толико јаке да сам почела да се молим Богу да ми опрости све грехе – испричала је видно узнемирена Махрина.
У авиону су се, поред ње, налазили и Стоја, Дарко Лазић и група „Ин Виво“, који су такође осетили драму у ваздуху.
– У једном тренутку сам помислила да није случајно што сам баш ја добила то последње седиште, као да ће нешто страшно да се догоди. Хвала Богу, све се завршило добро, али руке ми се још тресу – додала је она.
Срећом, авион је безбедно слетео на београдски аеродром, а певачи су и даље под утиском ове неочекиване драме.